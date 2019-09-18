Между автовокзалом и ж/д вокзалом запускают быструю маршрутку без остановок

В Новосибирске начинает ходить шаттл между автовокзалом и железнодорожным вокзалом.

С 18 сентября запускается прямой маршрут от автовокзала (Красный проспект, 4) до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный (станция метро «Площадь Гарина-Михайловского») без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала.

Стоимость проезда по маршруту составит 40 рублей. Купить билет можно на сайте и в кассах автовокзала и в кассах автостанций. В самой маршрутке рассчитаться будет нельзя, уточнили в пресс-службе.