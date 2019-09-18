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Дороги и транспорт

Между автовокзалом и ж/д вокзалом запускают быструю маршрутку без остановок

Проезд в таком автобусе стоит 40 рублей

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За один рейс маршрутка может увезти до 20 пассажиров

Фото: архив НГС

В Новосибирске начинает ходить шаттл между автовокзалом и железнодорожным вокзалом.

С 18 сентября запускается прямой маршрут от автовокзала (Красный проспект, 4) до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный (станция метро «Площадь Гарина-Михайловского») без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала.

Стоимость проезда по маршруту составит 40 рублей. Купить билет можно на сайте и в кассах автовокзала и в кассах автостанций. В самой маршрутке рассчитаться будет нельзя, уточнили в пресс-службе.

«Электронный посадочный талон распечатывать не нужно, достаточно показать его контролёру с экрана телефона», — пояснили представители автовокзала.

Пока на рейсе курсирует одна маршрутка «ГАЗель Next», которая вмещает 20 человек. 

НГС публикует расписание её движения. 

Проезд в маршрутке стоит 40 рублей

Проезд в маршрутке стоит 40 рублей

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Сергей
    18 сен 2019 в 07:57

    Шатл-хаха.Главное красиво назвать.А то что проезд аж 40 рублей-это ничего!???Перевозчик-вам губозакаточную машинку подарить??Там ехать 10 минут.Я пешком за 30 минут доходил.Скорейшего вам закрытия жадные капиталисты

    Карпенко
    18 сен 2019 в 07:55

    А в Кемерово вокзал и автовокзал рядом.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 07:55

    Вечером за 15 минут от вокзала до автовокзала? Фантазёры. После 17-00 левобережный офисный планктон ставит колом перекрёсток Димитрова-Вокзалка, и периодически 15 минут можно только до перекрёстка с Сибирской ехать.