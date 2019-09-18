Между автовокзалом и ж/д вокзалом запускают быструю маршрутку без остановок

За один рейс маршрутка может увезти до 20 пассажиров
Фото: архив НГС
В Новосибирске начинает ходить шаттл между автовокзалом и железнодорожным вокзалом.
С 18 сентября запускается прямой маршрут от автовокзала (Красный проспект, 4) до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный (станция метро «Площадь Гарина-Михайловского») без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала.
Стоимость проезда по маршруту составит 40 рублей. Купить билет можно на сайте и в кассах автовокзала и в кассах автостанций. В самой маршрутке рассчитаться будет нельзя, уточнили в пресс-службе.
«Электронный посадочный талон распечатывать не нужно, достаточно показать его контролёру с экрана телефона», — пояснили представители автовокзала.
Пока на рейсе курсирует одна маршрутка «ГАЗель Next», которая вмещает 20 человек.
НГС публикует расписание её движения.
Летом новосибирский Центр управления городским авто- и электротранспортом объявил серию опросов за развитие остановки общественного транспорта возле нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.