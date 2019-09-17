На новосибирских дорогах появятся решётки для ливнёвок, которые не захочется воровать

Фото: Анатолий Локоть / facebook.com
Чугунные решётки на ливнёвках и люки в Новосибирске заменят на полимерные — их будут делать из стеклопластика на одном из предприятий города.
Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии Новосибирска, для производства полимерных люков и ливневых решёток «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» и ЗАО «Русич» создадут совместное предприятие, которое разместят на базе ПАТП-8 в Кировском районе Новосибирска.
Как сообщил корреспонденту НГС начальник УЗСПТС Александр Мысик, полимерные решётки и люки решили выпускать из-за того, что с дорог постоянно воруют чугунные.
«Воруют чугунные решётки — понятно, что коммерческий интерес, их реализуют через чёрные рынки вторсырья. А полимерные решётки, их не реализуешь никуда. Во-вторых, они по характеристикам в какой-то части лучше. Они нормально нагрузку держат и в обслуживании у них другая система крепежа будет. Суть в том, что поменяется и система обслуживания. За этим будущее. За ними весь мир стоит. Чугунные решётки — это больше теперь декоративное», — пояснил Александр Мысик.
По его словам, сейчас в городе около 10 тысяч ливневых решёток, при этом от 30 до 50 воруют ежедневно, сказал Мысик.
В июле на проблему кражи решёток жаловался и начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк — его управлению даже пришлось закрывать отверстия ливнёвок деревянными брусками.
В конце мая в Центральном районе Новосибирска автомобиль Росгвардии провалился колесом в ливнёвку — во время наезда на люк бетонная пробка, установленная на нём, обрушилась. Люки и решётки в Новосибирске воруют регулярно. Так, например, в 2017 году бойцы Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который собирался сдать на металлолом крышки канализационных люков с территории аквапарка.