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Дороги и транспорт

На новосибирских дорогах появятся решётки для ливнёвок, которые не захочется воровать

Сейчас с дорог крадут по 30–50 решёток в день — власти придумали, как это победить

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Фото: Анатолий Локоть / facebook.com

Чугунные решётки на ливнёвках и люки в Новосибирске заменят на полимерные — их будут делать из стеклопластика на одном из предприятий города.

Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии Новосибирска, для производства полимерных люков и ливневых решёток «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» и ЗАО «Русич» создадут совместное предприятие, которое разместят на базе ПАТП-8 в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщил корреспонденту НГС начальник УЗСПТС Александр Мысик, полимерные решётки и люки решили выпускать из-за того, что с дорог постоянно воруют чугунные.

«Воруют чугунные решётки — понятно, что коммерческий интерес, их реализуют через чёрные рынки вторсырья. А полимерные решётки, их не реализуешь никуда. Во-вторых, они по характеристикам в какой-то части лучше. Они нормально нагрузку держат и в обслуживании у них другая система крепежа будет. Суть в том, что поменяется и система обслуживания. За этим будущее. За ними весь мир стоит. Чугунные решётки — это больше теперь декоративное», — пояснил Александр Мысик.

До этого из-за кражи решёток их заменили деревянными брусками

До этого из-за кражи решёток их заменили деревянными брусками

По его словам, сейчас в городе около 10 тысяч ливневых решёток, при этом от 30 до 50 воруют ежедневно, сказал Мысик. 

В июле на проблему кражи решёток жаловался и начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк — его управлению даже пришлось закрывать отверстия ливнёвок деревянными брусками.

В конце мая в Центральном районе Новосибирска автомобиль Росгвардии провалился колесом в ливнёвку — во время наезда на люк бетонная пробка, установленная на нём, обрушилась. Люки и решётки в Новосибирске воруют регулярно. Так, например, в 2017 году бойцы Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который собирался сдать на металлолом крышки канализационных люков с территории аквапарка.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

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    17 сен 2019 в 17:49

    полиция не хочет заниматься? все точки известны. Приезжаем, ищем люки, закрываем точку. Хозяина, скупщина - за решетку.

    656
    17 сен 2019 в 17:52

    А сломаются они когда, через неделю или через месяц?

    Фрак и пальто
    17 сен 2019 в 17:49

    Может тогда мэрия и дорогами займётся для начала, а потом уже ливнёвки?! А то ездить вообще невозможно!