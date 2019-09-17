На новосибирских дорогах появятся решётки для ливнёвок, которые не захочется воровать

Чугунные решётки на ливнёвках и люки в Новосибирске заменят на полимерные — их будут делать из стеклопластика на одном из предприятий города.

Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии Новосибирска, для производства полимерных люков и ливневых решёток «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» и ЗАО «Русич» создадут совместное предприятие, которое разместят на базе ПАТП-8 в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщил корреспонденту НГС начальник УЗСПТС Александр Мысик, полимерные решётки и люки решили выпускать из-за того, что с дорог постоянно воруют чугунные.