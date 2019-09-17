«Ребёнка водить страшно»: стену детского сада в Октябрьском районе подперли трубой из-за трещин

Стена на уровне второго этажа, где располагаются группы, подпёрта трубой, а территория вокруг огорожена
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Стену детского сада
Как рассказал корреспонденту НГС отец одного из воспитанников детсада, представившийся Андреем, 11 сентября помещение одной из групп закрыли, а детей перевели в другие группы.
«Жена пошла в отпуск, и мы ребёнка не стали водить в садик, потому что страшно, — сказал Андрей. — [Ребёнок] нам сказал, что там стенка валится. Я залез сзади, посмотрел, и одна из воспитательниц обмолвилась, что давно уже стенка подпёрта трубой».
С задней стороны здания стена на высоте второго этаже действительно держится на металлической опоре. Между тем в детском саду заверили, что внутри разрушений нет.
«У нас на данный момент проходит обследование помещения той группы, мы ждём решения комиссии. Дети переведены, потому что там нужно было снять внутреннюю отделку, чтобы посмотреть. Маячок, который там стоял до того, как было перекрыто гипсокартоном, в порядке», — прокомментировала старший воспитатель детского сада Татьяна Шевченко.
Как давно установлен маячок и когда комиссия должна вынести решение, она сказать не смогла и предложила обратиться в департамент образования мэрии Новосибирска. Корреспондент НГС направила запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС рассказывал о школе, в которой трещат стены, но продолжают учиться дети: власти намерены её снести, но историки против. А в 2017 году коммунальщики подпирали досками стены двухэтажки на Обогатительной, 9 — после этого здание называли «домом на костылях».