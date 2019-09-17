«Ребёнка водить страшно»: стену детского сада в Октябрьском районе подперли трубой из-за трещин

Стену детского сада № 173 по улице Белинского, 135 в Октябрьском районе Новосибирска подперли металлической трубой. Детей, которые занимались в этом крыле садика, перевели в другие группы — как полагают родители, из-за угрозы обрушения стены.

Как рассказал корреспонденту НГС отец одного из воспитанников детсада, представившийся Андреем, 11 сентября помещение одной из групп закрыли, а детей перевели в другие группы.

«Жена пошла в отпуск, и мы ребёнка не стали водить в садик, потому что страшно, — сказал Андрей. — [Ребёнок] нам сказал, что там стенка валится. Я залез сзади, посмотрел, и одна из воспитательниц обмолвилась, что давно уже стенка подпёрта трубой».

