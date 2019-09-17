«Это уже совсем бред»: новосибирские актёры встали на защиту осуждённого артиста Павла Устинова

Молодого артиста Павла Устинова осудили по делу о нападении на сотрудника Росгвардии — боец пожаловался, что актёр вывихнул ему руку. После оглашения приговора актёры по всей стране запустили флешмоб «Я/Мы Павел Устинов»

Новосибирские артисты присоединились к массовому флешмобу в социальных сетях — они защищают фигуранта «московского дела», 24-летнего актёра Павла Устинова. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии.

Артиста, бывшего студента Высшей школы сценических искусств Павла Устинова задержали на акции протеста 3 августа в Москве, сообщает издание «Медуза». Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии, хотя на опубликованных в интернете видео его задержания видно только, как избивают самого актёра. Сам же он не оказывал сопротивления полиции, судя по видеороликам.



По данным «Медузы», после задержания Павла Устинова один из бойцов Александр Лягин пожаловался на вывих плеча. Вчера, 16 сентября, судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко приговорил актёра к 3,5 годам колонии общего режима.

После этого известные актёры запустили флешмоб в поддержку коллеги — акцию начал Александр Паль, к нему присоединились Константин Райкин, Ирина Горбачёва, Никита Ефремов, Александр Петров, Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Юлия Пересильд и другие артисты. Также на защиту Павла Устинова встали певец Сергей Лазарев и ведущий Максим Галкин.

Сегодня к флешмобу в социальных сетях подключились и новосибирские артисты Павел Поляков, Дарья Емельянова, Клавдия Качусова, Виктор Жлудов из театра «Красный факел», а также театральный продюсер Анастасия Журавлёва.



«(М.М.: Почему вы считаете, что приговор несправедливый?) Ну а как еще можно к этому относиться?

Парень, который даже не участвовал в митинге, просто молодой артист, не спортсмен, не боец смешанных единоборств, вывихнул плечо сотруднику ОМОНа?! Павел Поляков, артист новосибирского театра «Красный факел»

Ну это же уже совсем бред! Они же даже ленятся что-то выдумать, как-то прикрыть это. (М.М.: Как вы думаете, помогут ли флешмобы?) Я думаю, может. Чем больше людей об этом говорят, тем больше шансов, что кто-нибудь там в себя придёт!» — рассказал корреспонденту НГС артист Павел Поляков.



По словам Виктора Жлудова, если онлайн-флешмобы не подействуют, вероятно, артисты могут выйти на пикеты во многих городах России — как было в громкой истории с арестованным журналистом Иваном Голуновым, которого освободили после массовых акций протеста.

«Таких людей сейчас много по стране, к сожалению, это всё принимает такую тенденцию правильности какой-то, что это абсолютно нормально. Но, конечно, когда человек из твоего цеха, всё-таки актёрский цех сравнительно небольшой, если сравнивать с другими цехами, и все друг друга знают, все друг друга поддерживают. И актёры такой народ — если что, мы объединяемся, все друг с другом общаемся.

Наверное, это не то чтобы даже цеховая солидарность, скорее, человеческие порывы возмущения, что это происходит, происходит на наших глазах, и действительно не знаешь, когда и с кем это произойдёт в следующий раз, может, это произойдёт в принципе с тобой или с твоим близким человеком. Я считаю, что нужно больше таких флешмобов устраивать, и не только когда известная публичная личность попадает в такую ситуацию», — объяснил свою позицию Виктор Жлудов.

