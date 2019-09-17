На лестнице рядом с «Золотой Нивой» пропали ступени

У дома по адресу Бориса Богаткова, 221 в Октябрьском районе Новосибирска с уличной лестницы исчезли ступени. Этот дом расположен рядом с входом на станцию метро «Золотая Нива». На первом этаже 14-этажного жилого дома находятся магазины. Лестница ведёт мимо части здания с магазинами к улице Кошурникова. Исполнительный директор управляющей компании УЖКХ Октябрьского района Александр Морокин сообщил, что лестница расположена на территории муниципалитета. «По имеющейся в администрации Октябрьского района информации, ремонт лестницы производится ООО «Гелиос», собственником нежилого помещения в данном доме», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Компания «Гелиос» управляет одноимённым бизнес-центром в этом доме.

«Получилось немножко затягивание, потому что мы планировали забетонировать, залить ступени, а когда вскрыли и убрали, получилось, что забетонируем и сделаем сварную лестницу с поручнями. Завтра должен осуществиться монтаж, она сваривается не на глазах, поэтому, наверное, резонанс такой пошёл», — пояснила корреспонденту НГС исполнительный директор «Гелиоса» Светлана Чиркина.

Она уточнила, что ремонт ступенек длится две недели. Несколько лет назад, когда было строительство метро, лестница была загорожена забором, потом компания «Гелиос» самостоятельно убрала забор. «Мы это сами всё снимали, расчистили эту лестницу, потому что она была в ужасном состоянии. Мы асфальтировали площадки сами и сделали проход, чтобы людям было удобно. Потом всё-таки две ступени лестничные провалились совсем — там образовалась яма», — объяснила Светлана Чиркина.

Она добавили, что ещё при строительстве метро возле бизнес-центра проваливался грунт.

«Пока метро строилось, нам эти проёмы как-то заливали, подливали. А когда объект был сдан в эксплуатацию — эти все провалы, вымывания грунта (это заметно и на той части, где тепловая камера стоит, там опорные стены накрениваются). Но на нас никто не обращает внимания, правды я не нашла. Поэтому в этом году приняли решение немного пешеходные зоны подремонтировать. Около «Гелиоса» мы асфальт уже проложили», — добавила Чиркина Чиркина заявила, что никто не заставлял компанию ремонтировать лестницу — компания решила взяться за ремонт сама. «Она в общедолевой собственности с домом, мы пристроенный объект. У нас, условно, есть территория, которая там во дворе дома — там жильцы за ней следят. А здесь — поскольку мы исторически эту лестницу в порядок приводили — они решили, что мы за ней будем следить. А вообще, на самом деле управляющая компания должна эти вещи делать, но в данном случае мы сами инициативу проявили», — пояснила представитель «Гелиоса».

С лестницы убрали часть ступенек Фото: Густаво Зырянов / НГС

Лестница ведёт мимо части здания, в которой расположены магазины Фото: Густаво Зырянов / НГС