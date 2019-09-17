Сибиряк притворился жертвой ДТП, чтобы выманить деньги из доверчивого водителя

«11 сентября в Центральном районе Новосибирска на улице Семьи Шамшиных злоумышленники инсценировали ДТП. Один из злоумышленников при этом выдал себя за якобы задетого автомобилем пешехода, второй, находившийся за рулем автомобиля, догнал жертву — водителя дорогостоящего внедорожника — и сообщил ему о ДТП. Пешеход потребовал от водителя 2 миллиона рублей в качестве компенсации за якобы повреждённые в ДТП дорогостоящие часы, подтвердив стоимость ремонта звонком по телефону якобы в сервисный центр», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело об автоподставе на улице Семьи Шамшиных: двух сибиряков подозревают в инсценировке ДТП с пешеходом.

По данным полиции, после получения 100 тысяч рублей инсценировщик ДТП договорился с водителем о том, где и когда он сможет забрать оставшуюся сумму. Водитель понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.



«Подозреваемые в совершении преступления, жители Томской области в возрасте 35 и 39 лет, были задержаны полицейскими на улице Дачной. При этом один из мужчин оказал сопротивление, применив газовый баллончик», — описали ситуацию в ГУ МВД России по Новосибирской области.



Следователь отдела полиции № 3 «Заельцовский» возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество.



«Также в отношении одного из задержанных, 35-летнего ранее судимого мужчины, следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти», — рассказали в полиции.



В ведомстве уточнили, что сейчас оба подозреваемых находятся под стражей, а полиция выясняет, не могут ли они быть причастны к другим преступлениям.



Всех, кто пострадал от действий этих мужчин, просят позвонить в полицию по телефонам: 232–27–12 или 8–952–903–75–65.

