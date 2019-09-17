Бывший чиновник получил от мэрии участок земли в Нижней Ельцовке

Информация о продаже участка появилась на официальном сайте торгов в разделе «Аренда и продажа земельных участков». В документах уточняется, что единственным заявившимся на торги стал индивидуальный предприниматель Андрей Храмов. По данным базы «Контур.Фокус», направления деятельности ИП — «обработка и утилизация неопасных отходов» и «cбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений».

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска передал в аренду экс-главе «Горзеленхоза» Андрею Храмову участок площадью 3 га в Нижней Ельцовке — бывший чиновник пока не собирается рассказывать, что будет на нём строить.

Теперь Храмов будет платить за аренду участка 4,1 миллиона рублей в год. Участок можно использовать для обеспечения научной деятельности, нефтехимической промышленности и для размещения, хранения и захоронение отходов, в том числе радиоактивных и разрушающих озоновый слой.

Храмов занимал должность начальника муниципального «Горзеленхоза» в 2014–2016 годах, а также возглавлял отдел озеленения Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.

Андрей Храмов подтвердил корреспонденту НГС, что он выиграл торги, но отказался говорить, чем именно будет заниматься на арендованной земле.

«Я со службы ушёл уже давно. Производство буду ставить, да. Что именно — вы можете найти в разрешённом использовании этого участка. Давайте сейчас не будем об этом говорить: получится, не получится — кто его знает? Сейчас озвучим, а потом окажется, что не получится. [НГС: Это связано с лесным хозяйством?] Ну, с лесным, зелёным, да. Я всю жизнь работал в этом и что-то понимаю, поэтому почему бы не заняться?» — заявил Храмов.