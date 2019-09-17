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Страна и мир

Из колонии — на поле? Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Адвокат спортсменов рассказал, что у обоих его подзащитных есть контракты с футбольными клубами

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6 сентября суд согласился отпустить футболистов по УДО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин сегодня вышли на свободу. Как сообщает телеграм-канал Baza, у колонии № 4 под Валуйками (Белгородская область) их встретила семья Кокорина, а вот родственников Мамаева не заметили.

Напомним, 6 сентября суд согласился досрочно отпустить футболистов, виновных в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Вместе с ними по УДО должен выйти и брат Кокорина Кирилл.

В местах лишения свободы спортсмены находились с прошлого года: 8 октября 2018-го они устроили драку в столичном кафе, в ходе которой пострадал директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В мае футболистам вынесли приговор: Кокорин получил полтора года, а Мамаев — год и пять месяцев. С тех пор они находились в колонии, где им разрешали играть в футбол.

Похоже, что освобожденные футболисты вернутся к карьере: их адвокат рассказал, что у Павла Мамаева действующий контракт с клубом «Краснодар», а у Александра Кокорина заключено соглашение с «Зенитом».

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    карачинский облом
    17 сен 2019 в 14:06

    Ну вышли и вышли, скоро снова зайдут.

    брабус
    17 сен 2019 в 14:08

    Новость так новость.Два небедных гопника вышли из заключения по УДО-и все вроде.

    17 сен 2019 в 14:15

    Сейчас на радостях очередному чинуше стулом причёску поправят и обратно.