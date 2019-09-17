Из колонии — на поле? Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин сегодня вышли на свободу. Как сообщает телеграм-канал Baza, у колонии № 4 под Валуйками (Белгородская область) их встретила семья Кокорина, а вот родственников Мамаева не заметили.



Напомним, 6 сентября суд согласился досрочно отпустить футболистов, виновных в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Вместе с ними по УДО должен выйти и брат Кокорина Кирилл.

