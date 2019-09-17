Из колонии — на поле? Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

6 сентября суд согласился отпустить футболистов по УДО
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин сегодня вышли на свободу. Как сообщает телеграм-канал Baza, у колонии № 4 под Валуйками (Белгородская область) их встретила семья Кокорина, а вот родственников Мамаева не заметили.
Напомним, 6 сентября суд согласился досрочно отпустить футболистов, виновных в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Вместе с ними по УДО должен выйти и брат Кокорина Кирилл.
В местах лишения свободы спортсмены находились с прошлого года: 8 октября 2018-го они устроили драку в столичном кафе, в ходе которой пострадал директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В мае футболистам вынесли приговор: Кокорин получил полтора года, а Мамаев — год и пять месяцев. С тех пор они находились в колонии, где им разрешали играть в футбол.
Похоже, что освобожденные футболисты вернутся к карьере: их адвокат рассказал, что у Павла Мамаева действующий контракт с клубом «Краснодар», а у Александра Кокорина заключено соглашение с «Зенитом».