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Осень

Новая волна холода несёт в Новосибирск грозы с порывистым ветром

Погода в городе начнёт портиться уже в пятницу

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В пятницу через территорию Новосибирской области пройдёт холодный атмосферный фронт

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: к пятнице ветер в городе усилится до 19 метров в секунду, прогремит гроза.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня днём в Новосибирске ожидается +18…+20 градусов. Осадки в городе маловероятны, так же как и в последующие сутки, сообщила корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

«При этом ветер будет в порывах до 15 метров в секунду, в основном в дневные часы, ночью слабее», — пояснила синоптик.

По её данным, в четверг, 19 сентября, ночная температура в Новосибирске будет на уровне +11…+13 градусов, дневная повысится до +21…+23. А днём в пятницу, 20 сентября, погода в городе начнёт ухудшаться.

«Это связано с прохождением контрастного атмосферного фронта с запада на восток через территорию Новосибирской области. Холодный воздух, который начнёт проникать с Уральского региона, будет способствовать тому, что днём 20-го [сентября] ветер будет усиливаться до 19 метров в секунду. Температура ночью будет ещё достаточно высокой: +12…+14, да и днём около +24 градусов, но со второй половины дня температура начнёт понижаться по мере прохождения холодного фронта», — рассказала Анна Лапчик.

По её словам, также днём в пятницу синоптики прогнозируют в городе небольшой дождь с грозой.

Ранее в Новосибирске начали подключать к отоплению роддома, школы, детские бассейны и больницы.

Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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