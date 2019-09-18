Новая волна холода несёт в Новосибирск грозы с порывистым ветром

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: к пятнице ветер в городе усилится до 19 метров в секунду, прогремит гроза.



Согласно прогнозу синоптиков, сегодня днём в Новосибирске ожидается +18…+20 градусов. Осадки в городе маловероятны, так же как и в последующие сутки, сообщила корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.



«При этом ветер будет в порывах до 15 метров в секунду, в основном в дневные часы, ночью слабее», — пояснила синоптик.

