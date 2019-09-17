В РЖД прислали телеграмму с предупреждением о теракте на станции Инская. Это фейк

В телеграмме, которую разослали по отделениям РЖД, сказано о терактах, которые якобы готовят на станциях

В новосибирское отделение АО «РЖД» поступила телеграмма о возможных терактах на территории Российской Федерации, в том числе на объектах железнодорожного транспорта (документ имеется в распоряжении редакции). Среди прочих объектов указана станция Инская в Новосибирске. Об информационной рассылке такого сообщения внутри компании НГС сообщил читатель, работающий в РЖД.

Телеграмма с пометкой «для служебного пользования» подписана первым заместителем генерального директора РЖД Анатолием Краснощёком.



«Потенциальными исполнителями террористических и диверсионных актов могут являться члены организации "Патриоты Украины" и батальона "Азов" (согласно официальному списку Минюста, организации относятся к запрещенным в РФ или связаны с организациями, запрещенными в РФ. — Прим. ред.). Учитывая изложенное, требую: довести информацию до причастных работников железнодорожного транспорта, подразделений транспортной безопасности и охранных организаций, обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел на транспорте и ФСБ России по вопросам обмена информацией и принятия совместных мер при обнаружении подозрительных лиц и выявлении признаков несанкционированного вмешательства в деятельность объектов железнодорожного транспорта», — сказано в служебном документе. В приложении к телеграмме в рассылке по отделениям РЖД есть и заявление, написанное якобы четырьмя членами организаций «Патриоты Украины» и батальона «Азов». В нем подробно описана инструкция приготовления бомбы из подручных материалов и указаны места.

В списке мест, которые якобы могут подвернуться атаке, указана станция Инская в Новосибирской области.

Судя по документу, присланному в редакцию, четверо человек, взявшие на себя ответственность за будущие теракты, зачем-то в заявлении указали не только свои имена, но прикрепили сканы паспортов, заверив всё это печатью адвоката Адвокатской палаты Москвы Сергея Селезнёва. Кстати, Селезнёв сам оказался среди предполагаемых террористов.

Корреспондент НГС разыскал адвоката Сергея Селезнёва, который не удивился, что его данные попали в письмо с угрозами.



«Это всё липа абсолютная. <…> Сегодня по всему миру таких писем [с разными угрозами от моего имени], наверное, штук около 30.

Они распространяются с 22 марта этого года. Началось всё с Шереметьево. Потом был Кипр, Италия, Республика Беларусь», — рассказал корреспонденту НГС Селезнёв.

По мнению Сергея, фальшивки направлены на дискредитацию его и его доверителей, которые названы в письмах террористами. Адвокат считает, что это связано с крупным бизнес-проектом, в котором участвуют все упомянутые в списке люди.

В пресс-службе РЖД в ответ на официальный запрос сообщили, что не будут комментировать эту информацию, и посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

