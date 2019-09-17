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Около дома на Шлюзе нашли гранату — полиция выставила оцепление

На месте работают сапёры

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На месте возле Русской, 3 работает полиция 

Фото: vk.com/shlyuz

Сегодня днём, 17 сентября, в Новосибирске на Шлюзе возле подъезда у дома Русская, 3 нашли гранату.

По информации группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте», двор был оцеплен, на месте много полиции и пожарные.


«У 4-го подъезда обнаружена граната. Боевая или нет — пока неизвестно, ждут саперов. Граната была обнаружена при установке лавочки. Вызваны бригады скорой помощи и пожарной охраны», — говорится в сообщении группы.

Одна из местных жительниц Светлана Портных сообщила корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что приехала к дому в 13 часов, в это время было оцепление. Сейчас оно уже снято — всех запустили в дом около 13:45.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что в земле во дворе на Русской действительно нашли подозрительный металлический предмет.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что комментарий от ведомства будет позднее.

vk.com/shlyuz, Светлана Портных

На прошлой неделе в селе Прокудское под Новосибирском водитель мусоровоза решил избавиться от лишнего металлолома и выбросить боеприпасы прямо в кусты. Испуганные жители вызвали полицию, сотрудники оцепили улицу.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Фото пользователя
    17 сен 2019 в 14:52

    А на прошлой неделе на Шлюзе были учения. Много-много людей в форме и с автоматами.

    Фото пользователя
    17 сен 2019 в 14:04

    Как страшно жить!хоть из дома не выхади!

    Солдат
    17 сен 2019 в 14:15

    Вот будет смеху , если она без запала ...