Около дома на Шлюзе нашли гранату — полиция выставила оцепление

Сегодня днём, 17 сентября, в Новосибирске на Шлюзе возле подъезда у дома Русская, 3 нашли гранату.

По информации группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте», двор был оцеплен, на месте много полиции и пожарные.



«У 4-го подъезда обнаружена граната. Боевая или нет — пока неизвестно, ждут саперов. Граната была обнаружена при установке лавочки. Вызваны бригады скорой помощи и пожарной охраны», — говорится в сообщении группы.

Одна из местных жительниц Светлана Портных сообщила корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что приехала к дому в 13 часов, в это время было оцепление. Сейчас оно уже снято — всех запустили в дом около 13:45.