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Дороги и транспорт

Китайские туристы встали в гигантскую очередь в аэропорту Толмачёво

Новосибирцы пожаловались на столпотворение у входа в зону контроля в терминале А

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Гигантская очередь собралась в терминале А утром 17 сентября

Фото: читатель НГС Никита

Утром во вторник, 17 сентября, пассажиры в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили длинную очередь у входа в зону контроля во внутреннем терминале. В аэропорту рассказали, что очередь из-за нескольких групп туристов из КНР.

Фото очереди в редакцию НГС прислал читатель Никита сегодня утром. 

«Вот такая очередь на выход в стерильную зону терминала А Толмачёво. Это какой-то коллапс», — написал Никита. 


В пресс-службе аэропорта рассказали, что очередь устранили в течение 15 минут.

«В это время прибыло несколько организованных групп китайских туристов, которые прилетают в Новосибирск и вылетают из Новосибирска, активно пользуясь трансферными возможностями аэропорта Толмачёво. Количество трансферных пассажиров-граждан КНР растет примерно на 40–50% в год. Работали все стойки», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта.

А накануне, 16 сентября, из-за тумана задержались около десятка рейсов в Новосибирск и из Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    17 сен 2019 в 13:26

    хорошо, что люди активно путешествуют :)

    Хрюша
    17 сен 2019 в 13:23

    Тоже мне новость.. В Мск и СПб такие очереди везде и кругом.
    Везут нам свои денежки!

    Таптун
    17 сен 2019 в 13:23

    И это обычная китайская семья.