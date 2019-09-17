Китайские туристы встали в гигантскую очередь в аэропорту Толмачёво

Утром во вторник, 17 сентября, пассажиры в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили длинную очередь у входа в зону контроля во внутреннем терминале. В аэропорту рассказали, что очередь из-за нескольких групп туристов из КНР.

Фото очереди в редакцию НГС прислал читатель Никита сегодня утром.



«Вот такая очередь на выход в стерильную зону терминала А Толмачёво. Это какой-то коллапс», — написал Никита.



В пресс-службе аэропорта рассказали, что очередь устранили в течение 15 минут.

«В это время прибыло несколько организованных групп китайских туристов, которые прилетают в Новосибирск и вылетают из Новосибирска, активно пользуясь трансферными возможностями аэропорта Толмачёво. Количество трансферных пассажиров-граждан КНР растет примерно на 40–50% в год. Работали все стойки», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта.