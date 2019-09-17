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Дороги и транспорт

В мэрии признали, что построить тротуары по решению суда в Октябрьском районе нельзя

Строительству тротуара на улице Дубравы мешают частная земля и заборы новосибирцев

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Частично тротуары на улицах Дубравы и Родниковой мэрия сделала, а дорогу летом ремонтировали на деньги жителей

Фото: Полина Мигулина

Мэрия Новосибирска заявила, что исполнить решение суда и полностью построить тротуар на улицах Дубравы и Родниковой в Октябрьском районе города невозможно.

В апреле 2018 года Центральный районный суд поддержал иск прокуратуры Октябрьского района и обязал мэрию сделать тротуары и освещение на участке от дома № 87 улицы Дубравы до дома на Родниковой, 21. Согласно картам 2ГИС, длина этого участка — около 800 метров.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что ещё в 2015 году сделали тротуары на участке около 300 метров от Родниковой, 21 до перекрёстка с Загородной. Теперь власти сообщили, что по решению суда прокладывали тротуары и на другом участке улицы Дубравы от дома № 43 до дома № 65.

«Дальнейшее строительство тротуара в настоящий момент не представляется возможным из-за близкого расположения ограждений земельных участков индивидуальной жилой застройки», — сообщили в департаменте.

Кроме того, в департаменте заявили, что при формировании планов по ремонту тротуаров Новосибирска на 2020 год будет рассмотрен вопрос об обустройстве тротуара от дома № 65 по улице Дубравы до дома № 41 в переулке Камышенский лог. 

В департаменте уточнили, что освещение на улицах Дубравы и Родниковой, которое начали монтировать на прошлой неделе, должно завершиться до 1 ноября 2019 года.

Жители улиц Дубравы и Родниковой несколько лет безрезультатно жаловались на состояние дороги в мэрию. В итоге в июне 2019 года отремонтировали её сами.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Кокорин
    17 сен 2019 в 14:39

    а реально, идешь по частному сектору - там пристройка, а там сарай. А там вообще куры бегают. Как там тротуар то сделаешь, там же и ГОСТы должны быть и нормативы. Пусть свои участки в порядок приведут и заборы

    17 сен 2019 в 14:38

    Ну так подайте иск в суд с требованием переместить заборы.. Как положено по нормам застройки. Три или четыре мета от красной линии проезда...

    Killian
    17 сен 2019 в 14:36

    Понастроили своих заборов как попало теперь и тротуар сделать нельзя. Нужно чтобы как в Европах было и в Америках, ни у кого заборов не было, а рядом с домом лужайка и флаг Российской Федерации. Вот тогда будет красота, а не эти самострои кто как хочет