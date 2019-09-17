В мэрии признали, что построить тротуары по решению суда в Октябрьском районе нельзя

Частично тротуары на улицах Дубравы и Родниковой мэрия сделала, а дорогу летом ремонтировали на деньги жителей
Фото: Полина Мигулина
Мэрия Новосибирска заявила, что исполнить решение суда и полностью построить тротуар на улицах Дубравы и Родниковой в Октябрьском районе города невозможно.
В апреле 2018 года Центральный районный суд поддержал иск прокуратуры Октябрьского района и обязал мэрию сделать тротуары и освещение на участке от дома
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что ещё в 2015 году сделали тротуары на участке около 300 метров от Родниковой, 21 до перекрёстка с Загородной. Теперь власти сообщили, что по решению суда прокладывали тротуары и на другом участке улицы Дубравы от дома
«Дальнейшее строительство тротуара в настоящий момент не представляется возможным из-за близкого расположения ограждений земельных участков индивидуальной жилой застройки», — сообщили в департаменте.
Кроме того, в департаменте заявили, что при формировании планов по ремонту тротуаров Новосибирска на 2020 год будет рассмотрен вопрос об обустройстве тротуара от дома
В департаменте уточнили, что освещение на улицах Дубравы и Родниковой, которое начали монтировать на прошлой неделе, должно завершиться до 1 ноября 2019 года.
Жители улиц Дубравы и Родниковой несколько лет безрезультатно жаловались на состояние дороги в мэрию. В итоге в июне 2019 года отремонтировали её сами.