В мэрии признали, что построить тротуары по решению суда в Октябрьском районе нельзя

Мэрия Новосибирска заявила, что исполнить решение суда и полностью построить тротуар на улицах Дубравы и Родниковой в Октябрьском районе города невозможно.

В апреле 2018 года Центральный районный суд поддержал иск прокуратуры Октябрьского района и обязал мэрию сделать тротуары и освещение на участке от дома № 87 улицы Дубравы до дома на Родниковой, 21. Согласно картам 2ГИС, длина этого участка — около 800 метров.