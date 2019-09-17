На Кирова поставили столб посередине тротуара

«Я шёл на тренировку и на перекрёстке увидел это. То есть, конечно, я уже давно понял, что ничего не смыслю в ГОСТах, БКД (проект "Безопасные и качественные дороги". — Прим. ред. ) и комфортной городской среде, но не мог не задаться вопросом, для борьбы с какой категорией граждан этот столб установили? Вроде и добавить-то нечего — по фотографии, по-моему, косяк достаточно очевиден для любого, кроме исполнителей и тех, кто работу принимал», — написал читатель.

Дорожники поставили столб посередине тротуара около пандуса на перекрёстке улиц Кирова и Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска.

По его словам, столб на тротуаре установили недавно.

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать, по каким причинам столб был установлен именно напротив пандуса и планируется ли переместить его ближе к дороге.

В начале апреля жительница Академгородка сфотографировала знак пешеходного перехода, который установили прямо по центру тротуара — тогда в мэрии сообщили, что знак установлен согласно нормам.

Это был не первый случай, когда знаки устанавливают посредине тротуара, при этом формально нарушений в этом нет. Таким же образом знак установлен, например, на остановке «Улица Кропоткина» в Заельцовском районе. А в августе 2018 года на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска пешеход разбил голову о дорожный знак — очевидцы рассказывали, что из-за травмы у него полилась кровь.