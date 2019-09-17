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Образование

Новосибирских школьников научат операциям с акциями и облигациями

Уроки финансовой грамотности будут давать по интернету

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Школьников решили научить банковским вкладам 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В школах Новосибирска пройдут уроки финансовой грамотности — детей будут учить планировать личный бюджет, пользоваться банковскими картами и грамотно инвестировать.

Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

«Сегодня современным школьникам и студентам важно уметь правильно распоряжаться деньгами и главное — не совершать финансовых ошибок. Особенно это касается покупок в интернете. Мы видим, что интерес к онлайн-урокам по финансовой грамотности постоянно растёт. <...>», — привели в пресс-службе банка слова начальника Николая Морева.

Среди других тем, которые расскажут школьникам, — распространённые уловки мошенников, а также инвестиции: как вкладывать в акции, облигации и ценные бумаги даже небольшие суммы и оценивать все риски, уточнили в пресс-службе ЦБ. Составители уроков уверены, что они помогут при сдаче экзаменов по экономике и обществознанию.

Уроки проведут в режиме онлайн с 18 сентября до 18 декабря. Чтобы провести урок, достаточно класса с компьютером и интернетом. Лекторами стали сотрудники Центробанка РФ и финансовых компаний. 

Чтобы получить советы по инвестированию, не обязательно быть школьником, — НГС узнал, как и куда вкладывать деньги, если ничего в этом не понимаешь

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    17 сен 2019 в 13:46

    Не надо этого делать. Подобных любителей спекулировать на акциях облегациях итак хоть отбовляй. Ну если все люди толко и займуться тем что начнут тогрговать акциями. То кто на заводах и в колхозах работать будит?

    Фото пользователя
    17 сен 2019 в 13:41

    только школьникам?я тоже хочу научится финансовой грамотности!и торговать акциями на бирже!

    17 сен 2019 в 13:45

    А кто будет учить деньги в оффшоры выводить?
    Или к репетиторам обращаться.