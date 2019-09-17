Новосибирских школьников научат операциям с акциями и облигациями

«Сегодня современным школьникам и студентам важно уметь правильно распоряжаться деньгами и главное — не совершать финансовых ошибок. Особенно это касается покупок в интернете. Мы видим, что интерес к онлайн-урокам по финансовой грамотности постоянно растёт. <...>», — привели в пресс-службе банка слова начальника Николая Морева.

Среди других тем, которые расскажут школьникам, — распространённые уловки мошенников, а также инвестиции: как вкладывать в акции, облигации и ценные бумаги даже небольшие суммы и оценивать все риски, уточнили в пресс-службе ЦБ. Составители уроков уверены, что они помогут при сдаче экзаменов по экономике и обществознанию.

Уроки проведут в режиме онлайн с 18 сентября до 18 декабря. Чтобы провести урок, достаточно класса с компьютером и интернетом. Лекторами стали сотрудники Центробанка РФ и финансовых компаний.

Чтобы получить советы по инвестированию, не обязательно быть школьником, — НГС узнал, как и куда вкладывать деньги, если ничего в этом не понимаешь.