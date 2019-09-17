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Горит по расписанию: график работы «умного» фонтана в Центральном парке

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Фонтан стоимостью около 140 миллионов рублей открыли на прошлой неделе в Центральном парке Новосибирска 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В мэрии Новосибирска опубликовали график работы нового светомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска.

Расписание режимов фонтана разместила на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

Фонтан работает каждый день с 10:00 до 22:00. До 18:00 его включают без подсветки — линии управления струйным дизайном работают в четырёх разных режимах и меняются примерно каждый час. После 18:00 включают разноцветную подсветку, а в пятницу и в выходные в 20:45 и 21:45 добавляют музыку, видео и лазерные эффекты. В таком режиме фонтан будет работать до зимней консервации.

Светомузыкальный фонтан в Центральном парке открыли на прошлой неделе — на праздник пригласили группу «Иванушки International»

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    демократ
    17 сен 2019 в 12:34

    наши пенсии полились. всё локоть анатолий это!

    житель
    17 сен 2019 в 12:32

    сейчас тролли , и боты, возмутятся

    Листая журнал "Радио"
    17 сен 2019 в 12:29

    Эту умность еще в прошлом тысячелетии можно было собрать на дискретных элементах ученику 5 класса средней школы.
    В чем фишка-то?