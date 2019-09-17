Горит по расписанию: график работы «умного» фонтана в Центральном парке

В мэрии Новосибирска опубликовали график работы нового светомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска.

Расписание режимов фонтана разместила на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

Фонтан работает каждый день с 10:00 до 22:00. До 18:00 его включают без подсветки — линии управления струйным дизайном работают в четырёх разных режимах и меняются примерно каждый час. После 18:00 включают разноцветную подсветку, а в пятницу и в выходные в 20:45 и 21:45 добавляют музыку, видео и лазерные эффекты. В таком режиме фонтан будет работать до зимней консервации.