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Стиль и красота

Новосибирец снял клип с полуобнажёнными девушками в костюмах амазонок

Моделей вывезли в область, дали в руки луки и попросили позировать два дня подряд

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Съёмки проходили в Новосибирской области

Фото: Сергей Суховей

Новосибирский фотограф Сергей Суховей опубликовал видеоклип с обнажёнными девушками, вооружёнными луками — клип стал продолжением серии работ «Амазонки».

Анонс видеоклипа состоялся в конце августа. Тогда Сергей Суховей рассказал, что деньги на съёмки он собирал с помощью краудфандинга.

Видео: Сергей Суховей

«Идея родилась с желания воспроизвести одну увиденную мной картинку, а превратилось всё в серию работ. Желание снять клип накапливалось давно. <…> Захотелось снять что-то более живое, чтобы сочеталось с музыкой, была динамика. <…> Я озвучил, что нужно 18 тысяч рублей, хотя этого и было недостаточно. <…> Люди откликнулись, сумма набралась, даже большая», — рассказывал корреспонденту НГС Сергей Суховей.

Съёмки видеоклипа проходили в Новосибирской области, недалеко от посёлка Горный.

На днях стало известно, что Сергей Суховей срежиссировал новый клип новосибирской группы Silenzium: в клипе музыканты будут играть на скрипках и в мокрых платьях

Недавно инстаблогер из Новосибирска Ксения Костюкова продала на аукционе чёрный iPhone 8+ со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Яша
    17 сен 2019 в 13:52

    Дичьполнейшая

    Фото пользователя
    17 сен 2019 в 14:00

    Судя по клипу, воевали они друг с другом. Сотрудниц офиса вывезли выяснить отношения на природе.

    Фото пользователя
    17 сен 2019 в 13:59

    На рекламу трусов больше похоже. Из "Синтетики"