Новосибирец снял клип с полуобнажёнными девушками в костюмах амазонок

Съёмки проходили в Новосибирской области
Фото: Сергей Суховей
Новосибирский фотограф Сергей Суховей опубликовал видеоклип с обнажёнными девушками, вооружёнными луками — клип стал продолжением серии работ «Амазонки».
Анонс видеоклипа состоялся в конце августа. Тогда Сергей Суховей рассказал, что деньги на съёмки он собирал с помощью краудфандинга.
Видео: Сергей Суховей
«Идея родилась с желания воспроизвести одну увиденную мной картинку, а превратилось всё в серию работ. Желание снять клип накапливалось давно. <…> Захотелось снять что-то более живое, чтобы сочеталось с музыкой, была динамика. <…> Я озвучил, что нужно 18 тысяч рублей, хотя этого и было недостаточно. <…> Люди откликнулись, сумма набралась, даже большая», — рассказывал корреспонденту НГС Сергей Суховей.
Съёмки видеоклипа проходили в Новосибирской области, недалеко от посёлка Горный.
На днях стало известно, что Сергей Суховей срежиссировал новый клип новосибирской группы Silenzium: в клипе музыканты будут играть на скрипках и в мокрых платьях.
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