Новосибирец снял клип с полуобнажёнными девушками в костюмах амазонок

«Идея родилась с желания воспроизвести одну увиденную мной картинку, а превратилось всё в серию работ. Желание снять клип накапливалось давно. <…> Захотелось снять что-то более живое, чтобы сочеталось с музыкой, была динамика. <…> Я озвучил, что нужно 18 тысяч рублей, хотя этого и было недостаточно. <…> Люди откликнулись, сумма набралась, даже большая», — рассказывал корреспонденту НГС Сергей Суховей.



Съёмки видеоклипа проходили в Новосибирской области, недалеко от посёлка Горный.



На днях стало известно, что Сергей Суховей срежиссировал новый клип новосибирской группы Silenzium: в клипе музыканты будут играть на скрипках и в мокрых платьях.

