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В Росреестре сломался сервер: сроки регистрации документов могут затянуться

В офисе на Державина документы не принимают вообще, а в других МФЦ их сдать можно

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В Росреестре пытаются оперативно отремонтировать сервер

Фото: из архива НГС

Накануне вечером, 16 сентября, в Росреестре сломался сервер — документы новосибирцев принимают, но сроки рассмотрения могут увеличиться.

«С сервером проблемы, когда восстановят, сложно сказать. Работы ведутся со вчерашнего вечера. Оперативные работы ведутся: мы прекрасно понимаем, что это сроки, это люди <...> Это естественно ненадолго, на какие-то там отдалённые сроки это в принципе никак не может растянуться», — сообщили корреспонденту НГС в управлении Росреестра по Новосибирской области.

Насколько серьёзным был сбой, пока непонятно. Также неясно, какое оборудование придётся заменить.

Сейчас не получится сдать документы в МФЦ на Державина, 28. При этом в других МФЦ документы принимают, но со сроками их рассмотрения могут возникнуть проблемы.

«Сроки рассмотрения документов, будут, видимо, или нарушаться, или, если, допустим, сегодня к ночи запустим в авральном режиме всё будем пытаться сделать, догнать как и всегда. Мы всё прекрасно понимаем, от нас много чего зависит: и сделки, и суммы, и всё остальное — поэтому будем стараться», — добавили в управлении.

30 мая произошёл сбой на сайтах новосибирского многофункционального центра и Росреестра — все сервисы сайтов были временно недоступны.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    горе и рога
    17 сен 2019 в 11:38

    Наверное опять срочно скрывают то что Навальный умудрился нарыть.

    17 сен 2019 в 11:45

    Сервер сломался блин. Как будто 80-е, а не 21 век на дворе. "Сломавшийся" сервер вообще не должен приостанавливать работу такой организации.

    Данила
    17 сен 2019 в 11:40

    Надо уволить понаехавших системщиков. В казахстане не умею готовить хороших специалистов, потому они такие дешовые и готовы работать за плошку супа.