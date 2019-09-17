В Росреестре сломался сервер: сроки регистрации документов могут затянуться

«С сервером проблемы, когда восстановят, сложно сказать. Работы ведутся со вчерашнего вечера. Оперативные работы ведутся: мы прекрасно понимаем, что это сроки, это люди <...> Это естественно ненадолго, на какие-то там отдалённые сроки это в принципе никак не может растянуться», — сообщили корреспонденту НГС в управлении Росреестра по Новосибирской области.

Насколько серьёзным был сбой, пока непонятно. Также неясно, какое оборудование придётся заменить.

Сейчас не получится сдать документы в МФЦ на Державина, 28. При этом в других МФЦ документы принимают, но со сроками их рассмотрения могут возникнуть проблемы.

«Сроки рассмотрения документов, будут, видимо, или нарушаться, или, если, допустим, сегодня к ночи запустим в авральном режиме всё будем пытаться сделать, догнать как и всегда. Мы всё прекрасно понимаем, от нас много чего зависит: и сделки, и суммы, и всё остальное — поэтому будем стараться», — добавили в управлении.



30 мая произошёл сбой на сайтах новосибирского многофункционального центра и Росреестра — все сервисы сайтов были временно недоступны.