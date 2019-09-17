«Все кассы закрыты, пришлось перелазить»: из торгового центра «МЕГА» эвакуировали посетителей

«Минут пять назад объявили, что технические проблемы решены и через несколько минут "МЕГА" откроется – дополнительно об этом сообщат. Мы пока ждём стоим. Продавцов, сотрудников запустили», – рассказал один из эвакуированных посетителей торгового центра.
По его оценке, в общей сложности из «МЕГИ» сегодня эвакуировались около двух-трёх сотен человек.
В начале сентября посетителей также эвакуировали из торгового центра «Аура» — им пришлось выйти на улицу из-за поломки датчика пожарной сигнализации.
Снова запускать посетителей в здание начнут в ближайшее время, заверил Иван Баталов.
На фото и видео, которые сделал наш читатель, видно, что возле «МЕГИ» сейчас стоят десятки людей.
«Ничего серьёзного нет. Плановая учебная эвакуация, согласованная со всеми службами города», — пояснил корреспонденту НГС руководитель отдела маркетинга «МЕГИ» в Новосибирске Иван Баталов.
На видеозаписи слышно, что посетителей просят «по техническим причинам» покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние.
А вот и первое видео с места событий.
«В "МЕГЕ" происходит эвакуация, а все кассы в "Ашане" закрыты, пришлось перелазить», – пишет автор видеоролика.
«Никакой суеты нет: ни полиции нет, ни пожарных нет. Обстановка спокойная, каких-то лишних телодвижений не совершается», — сообщил один из участников эвакуации.