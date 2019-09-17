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«Все кассы закрыты, пришлось перелазить»: из торгового центра «МЕГА» эвакуировали посетителей

Причина случившегося пока неизвестна

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Причина эвакуации пока неизвестна

В новосибирском торговом центре «МЕГА» началась эвакуация.

Объявление об эвакуации прозвучало по громкой связи около 10 минут назад, рассказал корреспонденту НГС один из посетителей торгового центра. По словам, причину эвакуации при этом не назвали. 

Если вы стали участником или свидетелем эвакуации в «МЕГЕ», сделали фото или видео с места событий, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

Ольга Хмелевская

«Минут пять назад объявили, что технические проблемы решены и через несколько минут "МЕГА" откроется – дополнительно об этом сообщат. Мы пока ждём стоим. Продавцов, сотрудников запустили», – рассказал один из эвакуированных посетителей торгового центра. 

По его оценке, в общей сложности из «МЕГИ» сегодня эвакуировались около двух-трёх сотен человек.

Ольга Хмелевская

В начале сентября посетителей также эвакуировали из торгового центра «Аура» — им пришлось выйти на улицу из-за поломки датчика пожарной сигнализации.

Ольга Хмелевская

Снова запускать посетителей в здание начнут в ближайшее время, заверил Иван Баталов.

Ольга Хмелевская

На фото и видео, которые сделал наш читатель, видно, что возле «МЕГИ» сейчас стоят десятки людей.

Ольга Хмелевская

«Ничего серьёзного нет. Плановая учебная эвакуация, согласованная со всеми службами города», — пояснил корреспонденту НГС руководитель отдела маркетинга «МЕГИ» в Новосибирске Иван Баталов.

Ольга Хмелевская

На видеозаписи слышно, что посетителей просят «по техническим причинам» покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние.

Ольга Хмелевская

А вот и первое видео с места событий. 

«В "МЕГЕ" происходит эвакуация, а все кассы в "Ашане" закрыты, пришлось перелазить», – пишет автор видеоролика.

Ольга Хмелевская

«Никакой суеты нет: ни полиции нет, ни пожарных нет. Обстановка спокойная, каких-то лишних телодвижений не совершается», — сообщил один из участников эвакуации.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    17 сен 2019 в 10:59

    Кто торчит в меге утром вторника?

    Енот
    17 сен 2019 в 11:17

    Плановая учебная, но через кассы народу пришлось перелазить. Если даже на учениях не могут обеспечить нормальную эвакуацию, что же будет в случае, не дай бог, реального происшествия? Новая "Зимняя вишня"?

    17 сен 2019 в 11:00

    Опять целенаправленно отвлекают людей от митингов и протестов.