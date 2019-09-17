«Все кассы закрыты, пришлось перелазить»: из торгового центра «МЕГА» эвакуировали посетителей

В новосибирском торговом центре «МЕГА» началась эвакуация.

Объявление об эвакуации прозвучало по громкой связи около 10 минут назад, рассказал корреспонденту НГС один из посетителей торгового центра. По словам, причину эвакуации при этом не назвали.

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