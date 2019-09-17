Путин помиловал жительницу Новосибирской области, убившую мужа ножом

Таким образом, срок отбывания в колонии общего режима сократился на 2 года и 5 месяцев. При этом сибирячка уже отбыла 2 года и 2 месяца наказания.

Указ с печатью канцелярии президента появился вчера, 16 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации. Как уточняется в тексте документа, президент, руководствуясь принципами гуманности, постановил сократить жительнице Искитимского района Новосибирской области Оксане Ивасюк срок с 7 лет 11 месяцев до 5 лет 6 месяцев.

Как сообщается на сайте Искитимского районного суда, Ивасюк ночью во время семейного скандала несколько раз ударила мужа ножом. При этом, отмечается в приговоре суда, перед этим супруг избил женщину и пытался зажать её голову дверью.

«Из протокола явки с повинной, данной Ивасюк, следует, что она <...> несколько раз ударила мужа ножом в область живота и грудины. Сколько именно раз она нанесла удары, она не помнит, так как находилась в стрессовом состоянии. Семейная ссора произошла из-за его систематических измен с любовницей. В содеянном раскаивается, свою вину признает полностью», — говорится в приговоре судьи Татьяны Савинковой.

Защита пыталась доказать, что Ивасюк не желала смерти мужу и просила переквалифицировать преступление как причинение смерти по неосторожности. Судья это предложение отклонила, сославшись на то, что сибирячка нанесла мужу множественные удары в грудь супруга.

«При этом, совершая преступление, она руководствовалась чувствами ревности и обиды за нанесенные ей телесные повреждения, что и было мотивом подсудимой к совершению умышленного преступления. <...> В момент нанесения ею ударов у [супруга] не имелось какого-либо предмета в руках, следовательно, не имеется в действиях подсудимой и признаков необходимой обороны, поскольку не имелось никакого посягательства на её личность, жизнь, здоровье в момент нанесения ею ударов», — заметила судья.