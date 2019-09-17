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Полиция ищет родственников сибирячки, которая лежит в больнице без сознания

В начале месяца её привезли в больницу с травмой головы

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Когда женщину привезли в больницу, у неё при себе были яркие часы

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирская полиция просит помощи в установлении личности сибирячки, которая почти две недели находится в больнице в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, женщину привезли в городскую клиническую больницу № 34 4 сентября.

«Женщина находится без сознания, в настоящее время ее личность не установлена. Приметы: на вид 30–40 лет, рост около 165 см. Была одета в черную толстовку «Найк», футболку бирюзового цвета с черными вставками, черные шорты до колен, при себе имела наручные часы», — рассказали в ведомстве.

Всех, кто знает что-либо о женщине или её родственниках, просят позвонить в полицию по телефонам: +7–913–488–38–21, 232–80–81 либо 232–86–90.

Недавно волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли семью Мещановых, которые потерялись в лесу недалеко от посёлка Малиновка Новосибирской области. 

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