Полиция ищет родственников сибирячки, которая лежит в больнице без сознания

Новосибирская полиция просит помощи в установлении личности сибирячки, которая почти две недели находится в больнице в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, женщину привезли в городскую клиническую больницу № 34 4 сентября.

«Женщина находится без сознания, в настоящее время ее личность не установлена. Приметы: на вид 30–40 лет, рост около 165 см. Была одета в черную толстовку «Найк», футболку бирюзового цвета с черными вставками, черные шорты до колен, при себе имела наручные часы», — рассказали в ведомстве.