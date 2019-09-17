«Тойота Камри» слетела в кювет на трассе под Новосибирском: водитель погиб

Ночью 17 сентября на трассе под Новосибирском перевернулся автомобиль — один человек погиб, ещё двое оказались в больнице.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 00:10 на автодороге Н-2104 в Новосибирском районе области.

«Водитель на автомобиле "Тойота Камри" следовал по автодороге Н-2104 со стороны трассы Р-254 в сторону деревни Алексеевка. На 4-м километре он совершил съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля. Сопутствующее нарушение ПДД: управление транспортного средства лицом, не имеющим прав для управления», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.