«Тойота Камри» слетела в кювет на трассе под Новосибирском: водитель погиб

У водителя иномарки не было прав
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Новосибирской области
Ночью 17 сентября на трассе под Новосибирском перевернулся автомобиль — один человек погиб, ещё двое оказались в больнице.
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 00:10 на автодороге Н-2104 в Новосибирском районе области.
«Водитель на автомобиле "Тойота Камри" следовал по автодороге Н-2104 со стороны трассы Р-254 в сторону деревни Алексеевка. На 4-м километре он совершил съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля. Сопутствующее нарушение ПДД: управление транспортного средства лицом, не имеющим прав для управления», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
По информации ГИБДД, в аварии погиб 39-летний водитель «Тойоты», а 29-летний пассажир получил травмы.
Кроме этого, пострадал ещё один пассажир — его личность не установлена. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ребер справа, пневмоторакс, сотрясение головного мозга и ушиб левой почки.
На прошлой неделе 15-летняя пассажирка мотоцикла погибла в жёстком ДТП с «Тойотой».