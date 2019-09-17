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Дороги и транспорт

«Тойота Камри» слетела в кювет на трассе под Новосибирском: водитель погиб

Также пострадали два пассажира иномарки

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У водителя иномарки не было прав

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Ночью 17 сентября на трассе под Новосибирском перевернулся автомобиль — один человек погиб, ещё двое оказались в больнице.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 00:10 на автодороге Н-2104 в Новосибирском районе области.

«Водитель на автомобиле "Тойота Камри" следовал по автодороге Н-2104 со стороны трассы Р-254 в сторону деревни Алексеевка. На 4-м километре он совершил съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля. Сопутствующее нарушение ПДД: управление транспортного средства лицом, не имеющим прав для управления», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

По информации ГИБДД, в аварии погиб 39-летний водитель «Тойоты», а 29-летний пассажир получил травмы. 

Кроме этого, пострадал ещё один пассажир — его личность не установлена. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ребер справа, пневмоторакс, сотрясение головного мозга и ушиб левой почки.

На прошлой неделе 15-летняя пассажирка мотоцикла погибла в жёстком ДТП с «Тойотой».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    17 сен 2019 в 09:49

    Личность,которая " не установлена" - не говорила? без сознания?