Новосибирцы опаздывают на работу из-за 7-километровой пробки на Большевистской

Berkov 17 сен 2019 в 08:55

Казалось бы - в течении 15ти минут на это должен среагировать ближайший экипаж и самостоятельно подъехать к месту событий, доложить о пробке и начать регулировать движение. Но зачем? Вчера видел как ДПСники беззастенчиво остановили набитую людьми маршрутку и пошли документы у водителя проверять. Вопрос - а никак нельзя было его за километр до этого на конечной остановить? Наши силовики некомпетентны потому, что впринципе ни за что не отвечают и работать не хотят. А застрявшим в пробке избирателям текущей власти желаю и обед в этой пробке встретить и домой к ужину опаздать.