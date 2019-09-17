17 сентября вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.67

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Новосибирцы опаздывают на работу из-за 7-километровой пробки на Большевистской

Затор растянулся на правом берегу Новосибирска

Поделиться

3 350
43 Обсудить

Пробка растянулась на 7 километров

Фото: 2Gis

Утром 17 сентября на улице Большевистской из-за неработающего светофора собралась глухая пробка — длина затора составила почти 7 километров.

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», светофор перестал работать около 8:00. Скорость автомобилей в потоке упала до 5 км/ч. Затор растянулся от остановки «Храм Михаила Архангела» до остановки «1-й разъезд» на Бердском шоссе.

Пробка собралась из-за неработающего светофора

Пробка собралась из-за неработающего светофора

Если вы попали в эту пробку, присылайте свои фото, видео и рассказы в редакцию НГС — мы круглосуточно ждём от вас сообщений по WhatsApp с номером 8–923–157–0000.

Днём в пятницу, 13 сентября, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска из-за мелкого ДТП собралась глухая пробка: водители проводили в заторе больше двух часов. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пробки в Новосибирскедорожная обстановка

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (43)

    Berkov
    17 сен 2019 в 08:55

    Казалось бы - в течении 15ти минут на это должен среагировать ближайший экипаж и самостоятельно подъехать к месту событий, доложить о пробке и начать регулировать движение. Но зачем? Вчера видел как ДПСники беззастенчиво остановили набитую людьми маршрутку и пошли документы у водителя проверять. Вопрос - а никак нельзя было его за километр до этого на конечной остановить? Наши силовики некомпетентны потому, что впринципе ни за что не отвечают и работать не хотят. А застрявшим в пробке избирателям текущей власти желаю и обед в этой пробке встретить и домой к ужину опаздать.

    Qwerty
    17 сен 2019 в 08:51

    Пускай в свой Бердск едут и там работают. Понаехали.

    Иххооо
    17 сен 2019 в 08:56

    Так им и надо. Там электричка есть, но нет каждая мартышка или мартын в собственном авто, воздух загрязняет.