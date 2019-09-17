Новосибирцы опаздывают на работу из-за 7-километровой пробки на Большевистской

Пробка растянулась на 7 километров
Фото: 2Gis
Утром 17 сентября на улице Большевистской из-за неработающего светофора собралась глухая пробка — длина затора составила почти 7 километров.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», светофор перестал работать около 8:00. Скорость автомобилей в потоке упала до 5 км/ч. Затор растянулся от остановки «Храм Михаила Архангела» до остановки «1-й разъезд» на Бердском шоссе.
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Днём в пятницу, 13 сентября, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска из-за мелкого ДТП собралась глухая пробка: водители проводили в заторе больше двух часов.