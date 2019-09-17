Долги по зарплате в Новосибирской области перевалили за 55 миллионов

Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 55 миллионов рублей.

По данным Новосибирскстата, на 1 сентября общий долг по зарплатам в области составил 55,6 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области заметно сократились: на 1 августа общий долг составлял 67,1 миллиона рублей.