Долги по зарплате в Новосибирской области перевалили за 55 миллионов

Работодатели не выплатили зарплату 1433 работникам
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 55 миллионов рублей.
По данным Новосибирскстата, на 1 сентября общий долг по зарплатам в области составил 55,6 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области заметно сократились: на 1 августа общий долг составлял 67,1 миллиона рублей.
По данным статистики, деньги не выдали 1433 работникам — в среднем на каждого приходится по
«Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств», — сообщили в Новосибирскстате.
Самые крупные должники — обрабатывающие организации ХК ПАО «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», её дочерняя компания «НЭВЗ-Керамикс» и Посевнинский завод спецтехники, а также Байкальская строительная компания. На долю этих организаций пришлось 76,6% всех долгов.
Недавно новосибирцев спросили о том, не хотели бы они перейти на четырехдневную рабочую неделю — против оказался только каждый десятый.