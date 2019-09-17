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Долги по зарплате в Новосибирской области перевалили за 55 миллионов

Работодатели оставили без зарплат почти 1500 человек

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Работодатели не выплатили зарплату 1433 работникам

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 55 миллионов рублей.

По данным Новосибирскстата, на 1 сентября общий долг по зарплатам в области составил 55,6 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области заметно сократились: на 1 августа общий долг составлял 67,1 миллиона рублей.

По данным статистики, деньги не выдали 1433 работникам — в среднем на каждого приходится по 38 784 рубля долга. 12,9 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным в прошлом году и ранее.

«Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств», — сообщили в Новосибирскстате.

Самые крупные должники — обрабатывающие организации ХК ПАО «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», её дочерняя компания «НЭВЗ-Керамикс» и Посевнинский завод спецтехники, а также Байкальская строительная компания. На долю этих организаций пришлось 76,6% всех долгов.

Недавно новосибирцев спросили о том, не хотели бы они перейти на четырехдневную рабочую неделю — против оказался только каждый десятый.

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    КОММЕНТАРИИ (35)

    Капитан Очевидность
    17 сен 2019 в 08:41

    Если бы платили вовремя этого бы не произошло!

    Фото пользователя
    17 сен 2019 в 08:37

    что ты на это скажешь, капитан стaбильность?

    блондинка
    17 сен 2019 в 08:49

    А ведь эта сумма даже меньше половины месячного оклада Сечина... Но ему зарплату не задерживают и не уменьшают, а то, по мнению президента, он может обидеться и уволиться)). А народ у нас не обидчивый, терпеливый...