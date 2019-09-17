Новосибирец снял с высоты новый фонтан в Центральном парке

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Фото: скриншот видео
Ночью во вторник, 17 сентября, новосибирский видеограф Станислав Ражев опубликовал на своём канале ролик с новым световым фонтаном, который на прошлой неделе торжественно открыли в Центральном парке Новосибирска.
Автор снял подсвеченные в темноте струи нового фонтана. Съёмки велись с дрона.
В сентябре прошлого года стало известно, что деньги на строительство нового фонтана даст Сбербанк. Об этом заявил Герман Греф. Мэрия провела голосование среди новосибирцев, которые выбрали один из двух предложенных вариантов. В начале года строители начали готовить площадку: они пробурили 13-метровые скважины, чтобы взять пробы грунта. Весной в парке вырыли яму и начали строительство нового фонтана. А в конце августа начались пусконаладочные работы.
В минувшую среду, 11 сентября, в Центральном парке состоялось торжественное открытие, на котором собрались сотни новосибирцев. На мероприятии выступила известная группа «Иванушки International».