Новосибирский вуз вступил в консорциум университетов по исследованию больших данных

В Севастополе на форуме «Открытые данные — 2019» десять вузов стали членами Университетского консорциума исследователей больших данных. В этот список вошёл Новосибирский государственный университет экономики и управления.

«Консорциум исследователей больших данных был создан в июле 2019 года для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных. Количество участников консорциума с учетом подписанных в понедельник на форуме соглашений выросло до 26», — сообщает ТАСС.

