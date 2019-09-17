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Образование

Новосибирский вуз вступил в консорциум университетов по исследованию больших данных

Соглашение подписали 10 учебных заведений России

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Участники планируют проводить совместные исследования с применением сбора и анализа данных

Фото: архив НГС

В Севастополе на форуме «Открытые данные — 2019» десять вузов стали членами Университетского консорциума исследователей больших данных. В этот список вошёл Новосибирский государственный университет экономики и управления.

«Консорциум исследователей больших данных был создан в июле 2019 года для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных. Количество участников консорциума с учетом подписанных в понедельник на форуме соглашений выросло до 26», — сообщает ТАСС.

На форуме соглашения, помимо НГУЭУ, подписали университеты из Йошкар-Олы, Курска, Ростова-на-Дону, Саратова, Симферополя, Пензы, Севастополя, Ульяновска и Грозного.

В конце августа стало известно, что новосибирский институт выбрали для создания математического центра мирового уровня.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    elka
    17 сен 2019 в 02:13

    когда изучат троллей...?))жить спокойно на нгс не дают..:))