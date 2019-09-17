Новосибирский вуз вступил в консорциум университетов по исследованию больших данных

Участники планируют проводить совместные исследования с применением сбора и анализа данных
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В Севастополе на форуме «Открытые данные — 2019» десять вузов стали членами Университетского консорциума исследователей больших данных. В этот список вошёл Новосибирский государственный университет экономики и управления.
«Консорциум исследователей больших данных был создан в июле 2019 года для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных. Количество участников консорциума с учетом подписанных в понедельник на форуме соглашений выросло до 26», — сообщает ТАСС.
На форуме соглашения, помимо НГУЭУ, подписали университеты из Йошкар-Олы, Курска, Ростова-на-Дону, Саратова, Симферополя, Пензы, Севастополя, Ульяновска и Грозного.
В конце августа стало известно, что новосибирский институт выбрали для создания математического центра мирового уровня.