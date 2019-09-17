«Нёсся на красный по встречке»: в Октябрьском районе столкнулись две иномарки

«Девушка начала движение по Пролетарской на зелёный свет. "Фольксваген" под управлением парня цыганской национальности 16 лет нёсся на красный по встречке. Пострадала девушка за рулём "Хонды". Мы с мужчиной с автомойки помогли [ей] выбраться. У девушки была правая кисть руки вся в крови. Кровь не смогли остановить до приезда скорой», — сообщил корреспонденту НГС очевидец аварии Рустам Мирзамдамов.

Вечером в понедельник, 16 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Пролетарская и Никитина столкнулись два автомобиля — Volkswagen и Honda. В ДТП пострадала девушка.

По словам очевидца, про то, что водителю «Фольксвагена» 16 лет, рассказала цыганка, которая оказалась на месте ДТП почти сразу после столкновения. Он также сообщил, что первая скорая подъехала к ней, так как врачи решили, что она пострадала в аварии.

«Первая скорая когда подъехала, женщина-цыганка обнимала водителя-парня и падала на землю. Медицинский персонал думал, она пострадавшая. <...> Женщина-цыганка кричала сотруднику ДПС, что ему 16 лет, якобы он пострадал. <...> В течение 10 минут их, цыган, собралось человек 30. Мы посмотрели видео с автомойки вместе с сотрудником ДПС, где чётко видно, что девушка не успела тронуться на зелёный свет, как в неё на большой скорости въехал "Фольксваген". И чётко видно, что едет на красный свет и объезжает островок безопасности по встречке», — пояснил очевидец.

От удара у «Хонды» выбито правое переднее колесо и оторван передний бампер. Второй автомобиль после столкновения отлетел в столб — у него разбита вся передняя часть.

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий в полиции — в ведомстве не взяли трубку.