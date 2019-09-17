Борец Роман Власов не прошёл в четвертьфинал чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не прошёл даже в четвертьфинал чемпионата мира
Фото: НРОФ «Карелин-Фонд»
Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов не прошёл в четвертьфинал чемпионата мира в Нур-Султане.
В 1/8 финала он уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3, сообщает Федерация спортивной борьбы России.
UPSET OF THE DAY: Askhat DILMUKHAMEDOV 🇰🇿 knocks off two-time Olympic champion Roman VLASOV (RUS), 3-0, and moves into the 77kg #WrestleNurSultan quarterfinals.— United World Wrestling (@wrestling) September 16, 2019
—#uww #unitedworldwrestling #grecoroman #wrestling pic.twitter.com/egB6KJlz91
В квалификации Роман Власов со счётом 8:0 расправился с борцом из Китая Ян Бинем, а в 1/16 закончил схватку с болгарином Даниэлем Александровым со счётом 11:0.
Год назад олимпиец перенёс операцию на ноге — прошлым летом Роман получил травму во время тренировки. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии. После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России, а после в четвёртый раз стал чемпионом Европы.