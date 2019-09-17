Рубрики
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.67

Все новости

Все новости
Спорт

Борец Роман Власов не прошёл в четвертьфинал чемпионата мира

Новосибирский спортсмен проиграл борцу из Казахстана в 1/8 финала

Поделиться

1 611
11 Обсудить

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не прошёл даже в четвертьфинал чемпионата мира

Фото: НРОФ «Карелин-Фонд»

Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов не прошёл в четвертьфинал чемпионата мира в Нур-Султане. 

В 1/8 финала он уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3, сообщает Федерация спортивной борьбы России.

В квалификации Роман Власов со счётом 8:0 расправился с борцом из Китая Ян Бинем, а в 1/16 закончил схватку с болгарином Даниэлем Александровым со счётом 11:0.

Год назад олимпиец перенёс операцию на ноге — прошлым летом Роман получил травму во время тренировки. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии. После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России, а после в четвёртый раз стал чемпионом Европы.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Роман Власовчемпионат мира

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (11)

    Фото пользователя
    17 сен 2019 в 11:31

    Значит скоро будет в депутаты собираться, сейчас многие олимпийские чемпионы и мира, как начинают проигрывать, сразу в Госдуму

    Карелин
    17 сен 2019 в 11:09

    Вот совершенно напрасно он это сделал!

    17 сен 2019 в 11:09

    Очень актуальная новость...
    Это ещё вчера днем было известно.