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Город

Ночную пивную с арестованным столиком закрыли после продажи пива подростку

Жители соседних домов боролись с заведением с весны, но жалобы не помогали

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Пивная работала по ночам — по документам она была оформлена как закусочная 

Фото: Владимир Борисов

Круглосуточную пивную-закусочную на Шлюзе в Советском районе Новосибирска, которая торговала алкоголем после 22:00, закрыли после случая с продажей пива несовершеннолетнему. Ранее на работу заведения жаловались жители микрорайона, а судебные приставы опечатали столик, решив таким образом исполнить решение суда на запрет продажи алкоголя по ночам.

Как сообщила корреспонденту НГС исполнительный директор общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина, пивную закрыли после очередной проверки участкового — он выяснил, что ночная торговля продолжается, несмотря на арестованный столик.

«После того как столик арестовали, через какое-то время кто-то [из продавцов] снял с него печати. Приходили судебные приставы и разбирались, кто это сделал. Потом был ещё один рейд [местного участкового] с несовершеннолетним: несовершеннолетнему пиво тоже продали. Потом было ещё заявление в налоговую, что тут торгуют по вечерам без кассового аппарата… Что-то из этого сработало, видимо», — рассказала Светлана Каверзина.

По словам Каверзиной, 15 сентября круглосуточную пивную-закусочную опечатали полностью, а весь товар из неё был вывезен. Владелица пивной Катерина Афонина от комментариев отказалась.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Электорат
    17 сен 2019 в 12:09

    Владелица пивной Катерина Афонина от комментариев отказалась.
    Конечно отказалась, а что она скажет? Ей без разницы кого спаивать, пенсионера, подростка или 12-ти летнего ребенка! Все ради выручки. А нужно законы в корне менять!
    Россия - великая держава, но спаиваем свое же собственное население!
    А таких пивных по городу полным полно, но видимо кому-то это выгодно и никто не следит за выполнением законов!

    17 сен 2019 в 12:07

    Почему обычные ларьки продают пиво? Кто крышует? До каких пор будет продолжаться?
    Риторические вопросы.

    Фывап
    17 сен 2019 в 12:03

    Несовершеннолетнему пиво понравилось. Попросил папу забрать всё.