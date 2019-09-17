Ночную пивную с арестованным столиком закрыли после продажи пива подростку

Круглосуточную пивную-закусочную на Шлюзе в Советском районе Новосибирска, которая торговала алкоголем после 22:00, закрыли после случая с продажей пива несовершеннолетнему. Ранее на работу заведения жаловались жители микрорайона, а судебные приставы опечатали столик, решив таким образом исполнить решение суда на запрет продажи алкоголя по ночам.



Как сообщила корреспонденту НГС исполнительный директор общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина, пивную закрыли после очередной проверки участкового — он выяснил, что ночная торговля продолжается, несмотря на арестованный столик.