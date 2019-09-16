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Взрыв в «Векторе»

Следователи начали проверку из-за пострадавшего при взрыве на «Векторе» рабочего

Рабочий сейчас находится в реанимации областной больницы

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Следователи выяснят, нарушались ли требования охраны труда при ремонте этажа 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Следователи начали проверку из-за пострадавшего при взрыве на «Векторе» рабочего — они выяснят, были ли нарушения условий труда при ремонте этажа.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии "Вектор" по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас пострадавший рабочий находится в ожоговом центре в реанимации. В Новосибирской областной клинической больнице рассказали, что он в стабильно тяжёлом состоянии.

Взрыв произошёл сегодня на пятом этаже одного из зданий «Вектора», где проводился ремонт. В МЧС уже назвали предварительную причину происшествия — это взрыв газа. НГС следил за происшествием в онлайн-режиме.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    девушка с косой
    16 сен 2019 в 20:35

    Главное, чтобы эти следователи пытать пострадавшего не стали. А то им не превыкать. Скажут потом - от ран скончался (не дай Бог, конечно).

    с богаткова
    16 сен 2019 в 20:33

    В своем чопе, я часто провожу проверки, сказываются годы службы.

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 20:30

    По итогам проверки, нгс, доложите мне.