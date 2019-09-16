Следователи начали проверку из-за пострадавшего при взрыве на «Векторе» рабочего — они выяснят, были ли нарушения условий труда при ремонте этажа.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии "Вектор" по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас пострадавший рабочий находится в ожоговом центре в реанимации. В Новосибирской областной клинической больнице рассказали, что он в стабильно тяжёлом состоянии.