В областной больнице рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве на «Векторе»

В Новосибирской областной клинической больнице рассказали о состоянии рабочего, который пострадал при взрыве на «Векторе». Мужчину перевезли из Кольцово в ожоговый центр, где он сейчас находится в реанимации.

«Пациент 33 года в стабильно тяжёлом состоянии. 45% ожогов», — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской областной клинической больнице.

В региональном управлении МЧС уже объявили предварительную причину взрыва на «Векторе». Спасатели прибыли на место происшествия в течение четырёх минут. Огонь распространился на 30 квадратных метров, но его достаточно быстро ликвидировали. НГС следил за происшествием в онлайн-режиме.