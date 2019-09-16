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Взрыв в «Векторе»

В областной больнице рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве на «Векторе»

Рабочий получил 45% ожогов тела

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Мужчина получил ожоги из-за взрыва газа. Сейчас он находится в реанимации Новосибирской областной клинической больницы

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирской областной клинической больнице рассказали о состоянии рабочего, который пострадал при взрыве на «Векторе». Мужчину перевезли из Кольцово в ожоговый центр, где он сейчас находится в реанимации.

«Пациент 33 года в стабильно тяжёлом состоянии. 45% ожогов», — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской областной клинической больнице.

В региональном управлении МЧС уже объявили предварительную причину взрыва на «Векторе». Спасатели прибыли на место происшествия в течение четырёх минут. Огонь распространился на 30 квадратных метров, но его достаточно быстро ликвидировали. НГС следил за происшествием в онлайн-режиме.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    с богаткова
    16 сен 2019 в 20:19

    я в его возрасте уже в звании был, офицер, на зоне служил, а он что рабочий? Странно. Но здоровье думаю поправит, ведь 45 %.

    с богаткова
    16 сен 2019 в 20:18

    Молодой совсем пацан, надеюсь, что не будет у него последствий.

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 20:16

    Материальную помощь надо оказать? Занимаюсь благотворительностью.