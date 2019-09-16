Новосибирец бросил гранату под припаркованные машины, чтобы отомстить своему обидчику

По его данным, ночью 17 ноября 2018 года будущий подсудимый проезжал мимо дома № 61 на улице Некрасова и увидел сидящего в «Мерседесе» знакомого, с которым у него были натянутые отношения «на почве взаимных претензий». Согласно материалам дела, владелец «Мерседеса» даже однажды написал на оппонента заявление в полицию после того, как из его квартиры пропало около 350 тысяч рублей. В итоге новосибирца доставили в полицию для разбирательства, и он решил отомстить знакомому за эти переживания.

Подсудимый, бросивший гранату под припаркованные машины, получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о взрыве «Мерседеса» и «Тойоты Короллы» возле пятиэтажки на улице Некрасова.

По данным прокуратуры Центрального района, после того как будущий подсудимый увидел на Некрасова «Мерседес» своего обидчика, он решил съездить за гранатой. До дома новосибирца довёз знакомый. В итоге мужчина взял гранату РГД-5 из припаркованной возле дома машины, после этого знакомый снова привёз его к дому № 61 на Некрасова, и будущий подсудимый пошёл с гранатой к автомобилю своего оппонента.



Как уточнил гособвинитель, новосибирец выдернул чеку, бросил гранату под машину и отбежал. Граната прокатилась под «Мерседесом» и взорвалась под другим авто, владелица которого не имела никакого отношения к конфликту.



«Большая часть повреждений пришлась на её "Тойоту Короллу Ранкс" и частично был повреждён "Мерседес" потерпевшего, на которого изначально был направлен умысел подсудимого», — рассказал Евгений Громов.



По информации гособвинителя, из-за взрыва владелице «Тойоты» был причинён ущерб почти на 164 тысячи рублей. Ущерб, причинённый хозяину «Мерседеса», оказался меньше — 41 тысяча рублей. Людей во время взрыва в машинах не было.

