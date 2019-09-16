Новосибирец бросил гранату под припаркованные машины, чтобы отомстить своему обидчику

Подсудимый получил условный срок за взрыв гранаты в Центральном районе города — приговор в законную силу ещё не вступил
Фото: wikipedia.org, архив НГС
Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о взрыве «Мерседеса» и «Тойоты Короллы» возле пятиэтажки на улице Некрасова.
Подсудимый, бросивший гранату под припаркованные машины, получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.
По его данным, ночью 17 ноября 2018 года будущий подсудимый проезжал мимо дома
По данным прокуратуры Центрального района, после того как будущий подсудимый увидел на Некрасова «Мерседес» своего обидчика, он решил съездить за гранатой. До дома новосибирца довёз знакомый. В итоге мужчина взял гранату РГД-5 из припаркованной возле дома машины, после этого знакомый снова привёз его к дому № 61 на Некрасова, и будущий подсудимый пошёл с гранатой к автомобилю своего оппонента.
Как уточнил гособвинитель, новосибирец выдернул чеку, бросил гранату под машину и отбежал. Граната прокатилась под «Мерседесом» и взорвалась под другим авто, владелица которого не имела никакого отношения к конфликту.
«Большая часть повреждений пришлась на её "Тойоту Короллу Ранкс" и частично был повреждён "Мерседес" потерпевшего, на которого изначально был направлен умысел подсудимого», — рассказал Евгений Громов.
По информации гособвинителя, из-за взрыва владелице «Тойоты» был причинён ущерб почти на 164 тысячи рублей. Ущерб, причинённый хозяину «Мерседеса», оказался меньше — 41 тысяча рублей. Людей во время взрыва в машинах не было.
По словам Евгения Громова, владелец повреждённого «Мерседеса» с самого начала заподозрил, что к этому происшествию может быть причастен его знакомый, но выйти на подозреваемого и задержать его оперативникам удалось через три месяца.
«Большой объём мероприятий оперативники провели, поскольку устанавливали принадлежность того автомобиля, на котором он приехал. Там была сложная схема, поскольку за рулём был не собственник этого автомобиля, автомобиль был несколько раз перепродан до того, как попал к этому лицу, под управлением которого он находился, при этом не было официальной регистрации», — описал ситуацию старший помощник прокурора Центрального района.
Когда подозреваемого привезли в полицию, он сразу во всём признался, написал явку с повинной и стал раскаиваться, рассказал Евгений Громов.
По его данным, задержанного сразу поместили в СИЗО, а после отдали под суд по обвинению в двух преступлениях — по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путём взрыва) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпаса). Судья вынес обвинительный приговор.
При этом ущерб владельцам машин подсудимый уже полностью возместил, добавил гособвинитель.
Ранее Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о неудачной попытке взорвать банкомат на Снегирях. Тогда взрывника в балаклаве и его напарника спугнула сработавшая сигнализация.