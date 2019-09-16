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Происшествия
Взрыв в «Векторе»

«Угрозы для населения нет»: после взрыва на «Вектор» приехали 38 пожарных

По данным МЧС, пожар задел площадь в 30 квадратных метров

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При взрыве пострадал рабочий 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 16 сентября, в ликвидации пожара на «Векторе» под Новосибирском работало 38 пожарных. 

В региональном управлении МЧС рассказали, что спасатели прибыли на место происшествия в течение четырёх минут. 

«Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет. <...> Пожарные провели поэтажную проверку в 6-этажном здании и произвели ликвидацию пожара на площади 30 квадратных метров, который находился на четвертом этаже», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Всего в ликвидации пожара участвовало 38 человек и 13 единиц техники. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси на пятом этаже, где делали ремонт. 

В итоге пострадал один рабочий. Сейчас он находится в ожоговой реанимации Новосибирской областной клинической больницы.

Если вы стали очевидцем происшествия или оказались рядом с центром вирусологии, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    16 сен 2019 в 19:35

    Щас как ф сериали Штамм - фсе превратяццо в краважадных упырей....

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 19:35

    А клопы лесные не оттуда ли "спасались"? И клопы ли это?

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 19:35

    Стоимость жилья в Кольцово рухнула на фоне иранских дронов в Саудовской Аравии пролетевших через Акадэм?