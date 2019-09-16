«Угрозы для населения нет»: после взрыва на «Вектор» приехали 38 пожарных

«Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет. <...> Пожарные провели поэтажную проверку в 6-этажном здании и произвели ликвидацию пожара на площади 30 квадратных метров, который находился на четвертом этаже», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В региональном управлении МЧС рассказали, что спасатели прибыли на место происшествия в течение четырёх минут.

Сегодня, 16 сентября, в ликвидации пожара на «Векторе» под Новосибирском работало 38 пожарных.

Всего в ликвидации пожара участвовало 38 человек и 13 единиц техники. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси на пятом этаже, где делали ремонт.

В итоге пострадал один рабочий. Сейчас он находится в ожоговой реанимации Новосибирской областной клинической больницы.

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