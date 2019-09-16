После публикации НГС власти убрали лишние дорожные знаки по всему городу

На улице Широкой завесили знак, который предлагал пешеходам переходить дорогу в бетонное ограждение
Фото: Сергей Воронов
В Новосибирске дорожники убрали или почистили проблемные дорожные знаки, на которые указал в колонке на НГС инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов.
«Реакция чиновников более оперативная и плодотворная, чем при обращении через портал "Мой Новосибирск". По материалам статьи исправили почти всё. Ветки, прикрывающие знаки, обрезали. Знаки невидимые почти все открыли. Лишние знаки убрали. Но сделать абсолютно всё идеально не получилось», — рассказал корреспонденту НГС инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов.
На Октябрьском мосту исчез знак, который указывает, что на дороге появляется третья полоса, хотя разметка изначально говорит, что машины могут ехать в три ряда.
Многие знаки были закрыты листвой, которую в итоге обрезали.
На улице Максима Горького знак, запрещающий остановку, раньше располагался за светофором. Сейчас он висит на новом, видном месте.
Убрали власти и знак, который предлагал автомобилистам на Мочищенском шоссе развернуться в бетонные блоки.
«Появляется вопрос — почему информация, переданная через портал "Мой Новосибирск", не вызывает у чиновников стремления к действиям? Зачем им раздражитель в виде публикаций в СМИ? На данный момент нет ответа по 11 обращениям на сайт "Мой Новосибирск", а значит, накапливается материал для следующих публикаций», — добавил Воронов.
В середине прошлой недели дорожники приехали сносить «лежачего полицейского» в 3-м Гранатовом переулке в Кировском районе Новосибирска, деньги на который собрали местные жители — они потратили на ремонт дороги полмиллиона рублей, чтобы обезопасить гуляющих поблизости детей.