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Дороги и транспорт

После публикации НГС власти убрали лишние дорожные знаки по всему городу

А нужные почистили от листвы или перевесили на более видное место

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На улице Широкой завесили знак, который предлагал пешеходам переходить дорогу в бетонное ограждение

Фото: Сергей Воронов

В Новосибирске дорожники убрали или почистили проблемные дорожные знаки, на которые указал в колонке на НГС инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов.

«Реакция чиновников более оперативная и плодотворная, чем при обращении через портал "Мой Новосибирск". По материалам статьи исправили почти всё. Ветки, прикрывающие знаки, обрезали. Знаки невидимые почти все открыли. Лишние знаки убрали. Но сделать абсолютно всё идеально не получилось», — рассказал корреспонденту НГС инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов. 

На Октябрьском мосту исчез знак, который указывает, что на дороге появляется третья полоса, хотя разметка изначально говорит, что машины могут ехать в три ряда.

Лишний знак убрали после публикации. Он висел там долгое время

Лишний знак убрали после публикации. Он висел там долгое время

Многие знаки были закрыты листвой, которую в итоге обрезали. 

Очень часто листва загораживает дорожные знаки в Новосибирске

Очень часто листва загораживает дорожные знаки в Новосибирске

На некоторых улицах поменяли и порядок знаков

На некоторых улицах поменяли и порядок знаков

На улице Максима Горького знак, запрещающий остановку, раньше располагался за светофором. Сейчас он висит на новом, видном месте.

На улице Максима Горького за перекрёстком с улицей Советской раньше прятался знак, запрещающий остановку. Теперь его перевесили

На улице Максима Горького за перекрёстком с улицей Советской раньше прятался знак, запрещающий остановку. Теперь его перевесили

Убрали власти и знак, который предлагал автомобилистам на Мочищенском шоссе развернуться в бетонные блоки.

Знак разворота раньше предлагал водителям ехать в ограждение

Знак разворота раньше предлагал водителям ехать в ограждение

«Появляется вопрос — почему информация, переданная через портал "Мой Новосибирск", не вызывает у чиновников стремления к действиям? Зачем им раздражитель в виде публикаций в СМИ? На данный момент нет ответа по 11 обращениям на сайт "Мой Новосибирск", а значит, накапливается материал для следующих публикаций», — добавил Воронов.

В середине прошлой недели дорожники приехали сносить «лежачего полицейского» в 3-м Гранатовом переулке в Кировском районе Новосибирска, деньги на который собрали местные жители — они потратили на ремонт дороги полмиллиона рублей, чтобы обезопасить гуляющих поблизости детей.

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    КОММЕНТАРИИ (46)

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    16 сен 2019 в 22:00

    Необходимо садить БОЛЬШЕ чинуш за их преступления. Тогда это реально поможет.
    А то пока не напишешь - будет всё без движений

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 21:57

    Молодцы, НГС, Результатом доволен.

    Код доступа
    16 сен 2019 в 22:03

    Предлагаю редакцией НГС заменить в полном составе чиновников мэрии. Пользы будет явно больше