После публикации НГС власти убрали лишние дорожные знаки по всему городу

В Новосибирске дорожники убрали или почистили проблемные дорожные знаки, на которые указал в колонке на НГС инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов.

«Реакция чиновников более оперативная и плодотворная, чем при обращении через портал "Мой Новосибирск". По материалам статьи исправили почти всё. Ветки, прикрывающие знаки, обрезали. Знаки невидимые почти все открыли. Лишние знаки убрали. Но сделать абсолютно всё идеально не получилось», — рассказал корреспонденту НГС инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов.