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Взрыв в «Векторе»

«Состояние тяжелое»: при взрыве на «Векторе» пострадал один человек

Сейчас пострадавший находится в ожоговом центре Новосибирской областной больницы

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Пострадавшего перевезли из Кольцово в Новосибирскую областную больницу

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 16 сентября, при взрыве в центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском пострадал один человек.

«Пострадавший один. Пациент был к нам доставлен, помощь оказана. Сейчас он госпитализирован, переведён в ожоговый центр областной больницы. <…> Состояние тяжелое», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской клинической районной больницы № 1 Лада Шалыгина.

Инцидент на «Векторе» произошёл во время строительных работ. НГС следит за развитием событий в режиме онлайн.

Если вы стали очевидцем происшествия или оказались рядом с центром вирусологии, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    elka-огурец до упора
    16 сен 2019 в 18:51

    Так что произошло?Где подробности?

    elka-огурец 35 см от ожога
    16 сен 2019 в 18:50

    Надо соблюдать технику безопасности!

    DrAlex
    16 сен 2019 в 18:47

    Тяжелое состояние что значит? Как после пойла?