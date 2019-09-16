«Состояние тяжелое»: при взрыве на «Векторе» пострадал один человек

Сегодня, 16 сентября, при взрыве в центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском пострадал один человек.

«Пострадавший один. Пациент был к нам доставлен, помощь оказана. Сейчас он госпитализирован, переведён в ожоговый центр областной больницы. <…> Состояние тяжелое», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской клинической районной больницы № 1 Лада Шалыгина.



Инцидент на «Векторе» произошёл во время строительных работ. НГС следит за развитием событий в режиме онлайн.

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