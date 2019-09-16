В центре вирусологии «Вектор» произошёл взрыв — пострадал один человек

В специальной пожарной части № 3 в Кольцово корреспонденту НГС сообщили, что вся информация, связанная со взрывом в центре вирусологии засекречена.
«Вся информация засекречена, звоните руководству. [НГС: Какому руководству? МЧС?] Нет, почему МЧС? Какому-нибудь руководству там дозванивайтесь, меня не отвлекайте», — ответила дежурная.
В 1999 году начальник управления по биологической защите Министерства обороны России Валентин Евстигнеев сообщил, что «Вектор» в конце 1980-х начали рассматривать как «промышленную базу для производства наступательных биологических препаратов». Предполагалось, что разработанные «Вектором» штаммы оспы, туляремии, чумы, сибирской язвы и Эболы будут помещаться в боеголовки вооружений. Эти работы были свернуты в 1992 году, вскоре после прекращения существования СССР.
«Я живу в Кольцово. Как раз заезжал в посёлок, когда увидел несколько пожарных машин. Три штуки точно, ехали к "Вектору" с разным промежутком времени. На проходной полиция стояла, машины. Пожарные на территорию заезжали. Видел три машины МЧС, тоже возле проходной. Ощущался запах дыма, нечистого воздуха», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Павел.
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — крупный научный вирусологический и биотехнологический центр России. Как сообщается на сайте центра, основная миссия — научное и практическое обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам.
Центр создали в 1974 году. В его состав входит Институт медицинской биотехнологии, расположенный в Бердске.
«Вектор» занимается научно-исследовательскими работами, связанными с получением новых знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии.
Согласно информации на сайте центра, «Вектор» одним из первых в России осуществил разработку и производство тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В; первым в России организовал производство генно-инженерного интерферона-a-2 человека; разработал и внедрил в производство иммуностимулирующий препарат Ридостин, обладающий противовирусной активностью, в том числе против гриппа; совместно с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН разработал единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А и внедрил её в производство.
В структуре «Вектора» существуют экспедиционные группы для сбора проб со вспышек инфекционных заболеваний, которые успешно работают в очагах вспышек гриппа птиц и других инфекций. Высококлассные специалисты «Вектора» привлекаются для оперативного исследования образцов и подтверждения диагнозов при вспышках болезней неясной этиологии на территории России.
Штатная численность центра — 1614 человек, из них 139 — доктора и кандидаты наук.
Получить оперативный комментарий у пресс-службы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области не удалось. Корреспондент НГС направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
При взрыве пострадал один человек. Мужчине уже оказана медицинская помощь.
«Пострадавший один. Пациент был к нам доставлен, помощь оказана. Сейчас он госпитализирован, переведён в ожоговый центр областной больницы. <…> Состояние тяжёлое», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской клинической районной больницы
В приёмной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора корреспонденту НГС сообщили, что сейчас никого из руководства на месте нет.
«Все комментарии вы сможете получить завтра от людей, уполномоченных их давать», — прокомментировали в приёмной «Вектора».
Информация о возгорании появилась в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». Под сообщением о возгорании комментарий оставила пресс-служба правительства Новосибирской области.
«Во время строительных работ в первом корпусе ГНЦ "Вектор" произошел объемный взрыв, в результате которого один человек пострадал. Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена», — сообщила пресс-служба правительства.
Похожий случай произошёл 16 августа: в районе улиц Бетонной и Горбаня в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв — один человек погиб.
При взрыве травмы, не совместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина, рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. По её информации, других пострадавших нет.
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