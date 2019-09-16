В центре вирусологии «Вектор» произошёл взрыв — пострадал один человек

В центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском произошёл взрыв. В результате взрыва, по предварительной информации, пострадал один человек.

Информация о возгорании появилась в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». Под сообщением о возгорании комментарий оставила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Во время строительных работ в первом корпусе ГНЦ "Вектор" произошел объемный взрыв, в результате которого один человек пострадал. Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена», — сообщила пресс-служба правительства.