Опята пошли: новосибирец собрал в лесу рекордный урожай грибов

«Собирали в Мошковском районе <…>. Всего вышло примерно шесть вёдер, каждое объёмом по 15 литров. Попадаются опята, грузди белые, редко бывает чёрный (сырой) груздь. Урожай весь, что набрал, я отвёз родителям. Жарим, варим, морозим и маринуем на зиму. Мама не в силах сготовить, поэтому раздаю знакомым, друзьям и коллегам», — рассказал Андрей Сафронов.

Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Андрей Сафронов, за грибами он выезжал в субботу, 14 сентября, и в понедельник, 16 сентября.

Новосибирец собрал рекордный урожай грибов в лесу в пригороде — он раздаёт их друзьям и родственникам.

По словам миколога Вячеслава Власенко, большое количество грибов в лесах под Новосибирском характерно для этого времени года.

«Всё зависит от условий: пока стоит тёплая погода и прошли дожди. Такая урожайность будет до холодов. Помимо опят можно встретить маслята, зимний опёнок. Это самые массовые, и их очень много», — прокомментировал корреспонденту НГС миколог Власенко.

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А на прошлой неделе спасатели вытащили из леса под Новосибирском две машины — их водители застряли на лесной дороге и провели там всю ночь.