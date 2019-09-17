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Осень

Опята пошли: новосибирец собрал в лесу рекордный урожай грибов

Микологи уверяют, что это норма для сибирской осени

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Высокая урожайность грибов будет держаться до заморозков

Фото: Андрей Сафронов

Новосибирец собрал рекордный урожай грибов в лесу в пригороде — он раздаёт их друзьям и родственникам.

Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Андрей Сафронов, за грибами он выезжал в субботу, 14 сентября, и в понедельник, 16 сентября.

«Собирали в Мошковском районе <…>. Всего вышло примерно шесть вёдер, каждое объёмом по 15 литров. Попадаются опята, грузди белые, редко бывает чёрный (сырой) груздь. Урожай весь, что набрал, я отвёз родителям. Жарим, варим, морозим и маринуем на зиму. Мама не в силах сготовить, поэтому раздаю знакомым, друзьям и коллегам», — рассказал Андрей Сафронов.

Грибник&nbsp;Андрей Сафронов рассказал, что раздаёт урожай родственникам, друзьям и коллегам

Грибник Андрей Сафронов рассказал, что раздаёт урожай родственникам, друзьям и коллегам

По словам миколога Вячеслава Власенко, большое количество грибов в лесах под Новосибирском характерно для этого времени года.

«Всё зависит от условий: пока стоит тёплая погода и прошли дожди. Такая урожайность будет до холодов. Помимо опят можно встретить маслята, зимний опёнок. Это самые массовые, и их очень много», — прокомментировал корреспонденту НГС миколог Власенко. 

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А на прошлой неделе спасатели вытащили из леса под Новосибирском две машины — их водители застряли на лесной дороге и провели там всю ночь.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    святогор
    17 сен 2019 в 07:28

    рекорд)))неделю назад семь вёдер 15 литров.за два часа.груздь,коровники,маслята.мемта знать надо.

    полкан
    17 сен 2019 в 07:24

    оставьте еду животным скоро зима