Жителям сгоревшего барака пообещали дать 12 миллионов на новые квартиры

Мэрия Новосибирска отчиталась о новых квартирах для жителей барака на улице Бронной, сгоревшего 2,5 года назад. Им дадут жильё общей стоимостью 12 миллионов рублей.



Пожар, уничтоживший полувековой деревянный барак на шесть квартир, случился в конце апреля 2017 года — в огне погибла пожилая женщина. До пожара жильцы не один раз просили энергетиков проверить проводку, из-за неисправности которой вспыхнул дом.



Как рассказала НГС собственница квартиры в сгоревшем доме Елена Руфф, с тех пор власти не торопились расселять погорельцев — жителям даже пришлось делать экспертизу дома за свой счёт, и в итоге здание признали аварийным уже после пожара. По словам Руфф, она не может взять ипотеку на зарплату лаборанта детской больницы, к тому же она содержит сына-подростка, так что семья живёт у родственников.

