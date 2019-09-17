17 сентября вторник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.67

Все новости

Все новости
Город

Жителям сгоревшего барака пообещали дать 12 миллионов на новые квартиры

Но погорельцы дождутся их не сразу

Поделиться

383
Обсудить

Погорельцы ждут нового жилья уже два с половиной года. По их словам, власти дают возможность жить в маневренном фонде, но его состояние многих ужасает

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мэрия Новосибирска отчиталась о новых квартирах для жителей барака на улице Бронной, сгоревшего 2,5 года назад. Им дадут жильё общей стоимостью 12 миллионов рублей.

Пожар, уничтоживший полувековой деревянный барак на шесть квартир, случился в конце апреля 2017 года — в огне погибла пожилая женщина. До пожара жильцы не один раз просили энергетиков проверить проводку, из-за неисправности которой вспыхнул дом.

Как рассказала НГС собственница квартиры в сгоревшем доме Елена Руфф, с тех пор власти не торопились расселять погорельцев — жителям даже пришлось делать экспертизу дома за свой счёт, и в итоге здание признали аварийным уже после пожара. По словам Руфф, она не может взять ипотеку на зарплату лаборанта детской больницы, к тому же она содержит сына-подростка, так что семья живёт у родственников.

Пресс-центр мэрии ответил НГС, что дом № 5Б по улице Бронной «признан аварийным и подлежащим сносу» 11 июля 2017 года. Как заверили в пресс-центре, до июня 2017 года жители не обращались в мэрию с просьбой признать их дом непригодным для проживания. Однако программу по расселению аварийного жилья, действующую до конца 2019 года, власти утвердили к лету 2013-го, так что дом на Бронной не вошёл в этот список.

По словам погорельцев, до пожара они постоянно просили энергетиков починить им проводку, но в итоге именно из-за её неисправности вспыхнул огонь

По словам погорельцев, до пожара они постоянно просили энергетиков починить им проводку, но в итоге именно из-за её неисправности вспыхнул огонь

«Дом № 5Б по улице Бронной будет расселен в рамках реализации программы в 2023 году. 

Ориентировочная стоимость расселения дома № 5Б по улице Бронной составляет около 12 миллионов рублей», 

— отметили в мэрии.

В пресс-центре добавили, что, по данным департамента организационно-контрольной работы, жителям сгоревшего дома не отказывали в личном приёме мэра Анатолия Локтя, хотя погорельцы утверждают обратное. Жителей принимал заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев — так как у него есть на это полномочия, отметили в пресс-центре ведомства. Погорельцев же не устроил приём у заместителя — они хотели «посмотреть в глаза» самому мэру.

В сентябре областные власти также пообещали расселить аварийный дом с трещинами в городе Обь — пока большинство семей живут в квартирах маневренного фонда. Остальным дали по 500 рублей на аренду квартир.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

аварийное жильёкрупный пожаррасселение дома

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!