Жителям сгоревшего барака пообещали дать 12 миллионов на новые квартиры

Погорельцы ждут нового жилья уже два с половиной года. По их словам, власти дают возможность жить в маневренном фонде, но его состояние многих ужасает
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Мэрия Новосибирска отчиталась о новых квартирах для жителей барака на улице Бронной, сгоревшего 2,5 года назад. Им дадут жильё общей стоимостью 12 миллионов рублей.
Пожар, уничтоживший полувековой деревянный барак на шесть квартир, случился в конце апреля 2017 года — в огне погибла пожилая женщина. До пожара жильцы не один раз просили энергетиков проверить проводку, из-за неисправности которой вспыхнул дом.
Как рассказала НГС собственница квартиры в сгоревшем доме Елена Руфф, с тех пор власти не торопились расселять погорельцев — жителям даже пришлось делать экспертизу дома за свой счёт, и в итоге здание признали аварийным уже после пожара. По словам Руфф, она не может взять ипотеку на зарплату лаборанта детской больницы, к тому же она содержит сына-подростка, так что семья живёт у родственников.
Пресс-центр мэрии ответил НГС, что дом
«Дом
Ориентировочная стоимость расселения дома
— отметили в мэрии.
В пресс-центре добавили, что, по данным департамента организационно-контрольной работы, жителям сгоревшего дома не отказывали в личном приёме мэра Анатолия Локтя, хотя погорельцы утверждают обратное. Жителей принимал заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев — так как у него есть на это полномочия, отметили в пресс-центре ведомства. Погорельцев же не устроил приём у заместителя — они хотели «посмотреть в глаза» самому мэру.
В сентябре областные власти также пообещали расселить аварийный дом с трещинами в городе Обь — пока большинство семей живут в квартирах маневренного фонда. Остальным дали по 500 рублей на аренду квартир.