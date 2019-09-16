Надо собрать 6,5 миллиарда: в правительстве объяснили резкое повышение тарифов на капремонт

Как объяснили в министерстве в ответ на запрос корреспондента НГС, такое резкое повышение связано с необходимостью собрать средства, которые потратят на капитальный ремонт в течение ближайших 4 лет.

О предложении министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области стало известно в начале сентября. Согласно документам, которые предлагают утвердить в правительстве, ведомство поднимет цену сразу на 26% . При этом в 2021–2022 годах тариф продолжит расти.

Власти Новосибирской области объяснили, зачем собираются поднять тарифы на капитальный ремонт — с 2020 года новосибирцам придётся платить 8,9 рубля за квадратный метр вместо нынешних 7,05 рубля.

«Расчет минимального размера на капитальный ремонт осуществлялся в соответствии с приказом Минстроя России. В связи с тем, что в Новосибирской области минимальный размер взноса не дифференцирован, расчет осуществлялся по формулам, приведенным в приказе Минстроя России. Удельная стоимость капитального ремонта рассчитана, исходя из стоимости работ, запланированных на 2020–2024 годы в соответствии с краткосрочным планом», — объясняется в ответе за подписью министра ЖКХ Дениса Архипова.

При этом, как отмечается в ответе, всего в 2020–2022 годах необходимо собрать с жителей области на капитальный ремонт более 6,5 миллиарда рублей. Таким образом, говорят в ведомстве, всего за три года жители должны заплатить 321 рубль за кв. м (или 8,92 рубля за каждый месяц. — Прим. ред.).

Однако, как подчёркивают в ответе, дальнейшее повышение тарифа в 2021 и 2022 годах на 5% вызвано увеличением цены на строительные материалы и переходом части домов со своих спецсчетов на счёт регионального оператора.