Надо собрать 6,5 миллиарда: в правительстве объяснили резкое повышение тарифов на капремонт

С 2020 года новосибирцам придётся платить за капремонт больше
Фото: Александр Ощепков / НГС
Власти Новосибирской области объяснили, зачем собираются поднять тарифы на капитальный ремонт — с 2020 года новосибирцам придётся платить 8,9 рубля за квадратный метр вместо нынешних 7,05 рубля.
О предложении министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области стало известно в начале сентября. Согласно документам, которые предлагают утвердить в правительстве, ведомство поднимет цену сразу на 26%. При этом в 2021–2022 годах тариф продолжит расти.
Как объяснили в министерстве в ответ на запрос корреспондента НГС, такое резкое повышение связано с необходимостью собрать средства, которые потратят на капитальный ремонт в течение ближайших 4 лет.
«Расчет минимального размера на капитальный ремонт осуществлялся в соответствии с приказом Минстроя России. В связи с тем, что в Новосибирской области минимальный размер взноса не дифференцирован, расчет осуществлялся по формулам, приведенным в приказе Минстроя России. Удельная стоимость капитального ремонта рассчитана, исходя из стоимости работ, запланированных на 2020–2024 годы в соответствии с краткосрочным планом», — объясняется в ответе за подписью министра ЖКХ Дениса Архипова.
При этом, как отмечается в ответе, всего в 2020–2022 годах необходимо собрать с жителей области на капитальный ремонт более 6,5 миллиарда рублей. Таким образом, говорят в ведомстве, всего за три года жители должны заплатить 321 рубль за кв. м (или 8,92 рубля за каждый месяц. — Прим. ред.).
Однако, как подчёркивают в ответе, дальнейшее повышение тарифа в 2021 и 2022 годах на 5% вызвано увеличением цены на строительные материалы и переходом части домов со своих спецсчетов на счёт регионального оператора.
«Таким образом поэтапное увеличение минимального размера взноса необходимо для эффективной бездефицитной реализации региональной программы. Исходя из приведенных выше расчетов, в случае сохранения минимального размера взноса в размере 7,05 рубля дефицит в период 2020–2022 годов составит 1,3 миллиарда рублей», — уверяют в правительстве.
С 1 июля 2019 года новосибирцы начали платить больше за воду и отопление, при этом снизился тариф на вывоз мусора.