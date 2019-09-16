Они уже греются: в школах, бассейнах и роддомах Новосибирска дали отопление

Постановления мэрии о начале отопительного сезона в Новосибирске пока не было
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
В Новосибирске к отоплению начали подключать роддома, школы, детские бассейны и больницы — для этого руководители этих учреждений написали в СГК специальные заявки.
«Заявку на досрочное подключение могут подать любые потребители, относящиеся к социальной сфере. Мы принимаем и рассматриваем все заявки, но подключить досрочно можем не всех по технической возможности», — цитирует пресс-служба СГК заместителя главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Романа Корниенко.
Пока официального постановления мэрии о начале отопительного сезона ещё не было.
На прошлой неделе Сибирская генерирующая компания сообщила, что системы новосибирских ТЭЦ полностью готовы к началу отопительного сезона 2019–2020 годов.
По правилам дать тепло должны, когда среднесуточная температура на протяжении 5 суток подряд будет держаться на отметке +8 градусов. На прошлой неделе ночная температура уже опускалась до –2 градусов.
А недавно редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло начали подавать 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.