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Отопительный сезон 2019-2020

Они уже греются: в школах, бассейнах и роддомах Новосибирска дали отопление

Руководители учреждения попросили СГК дать тепло пораньше

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Постановления мэрии о начале отопительного сезона в Новосибирске пока не было

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В Новосибирске к отоплению начали подключать роддома, школы, детские бассейны и больницы — для этого руководители этих учреждений написали в СГК специальные заявки.

«Заявку на досрочное подключение могут подать любые потребители, относящиеся к социальной сфере. Мы принимаем и рассматриваем все заявки, но подключить досрочно можем не всех по технической возможности», — цитирует пресс-служба СГК заместителя главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Романа Корниенко.

Пока официального постановления мэрии о начале отопительного сезона ещё не было. 

На прошлой неделе Сибирская генерирующая компания сообщила, что системы новосибирских ТЭЦ полностью готовы к началу отопительного сезона 2019–2020 годов.

По правилам дать тепло должны, когда среднесуточная температура на протяжении 5 суток подряд будет держаться на отметке +8 градусов. На прошлой неделе ночная температура уже опускалась до –2 градусов.


А недавно редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло начали подавать 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Тоут
    16 сен 2019 в 17:38

    Рано давать отопление, сейчас температура в помещении соответствует рекомендациям ВОЗ - от + 21 до + 23. Выше - вредно для здоровья.

    народ
    16 сен 2019 в 17:39

    мы против начала отопительного сезона в сентябре.

    Марина
    16 сен 2019 в 17:39

    Опять жариться чтоли если дадут так рано отопление?не у всех есть деньги на краны.