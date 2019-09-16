Они уже греются: в школах, бассейнах и роддомах Новосибирска дали отопление

В Новосибирске к отоплению начали подключать роддома, школы, детские бассейны и больницы — для этого руководители этих учреждений написали в СГК специальные заявки.

«Заявку на досрочное подключение могут подать любые потребители, относящиеся к социальной сфере. Мы принимаем и рассматриваем все заявки, но подключить досрочно можем не всех по технической возможности», — цитирует пресс-служба СГК заместителя главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Романа Корниенко.

