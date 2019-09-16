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Колесо обозрения на Михайловской набережной выставили на продажу

За аттракцион просят 20 миллионов рублей

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Объявление о продаже старого аттракциона на Avito заметили вскоре после того, как на набережной установили новое колесо

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Колесо обозрения на Михайловской набережной выставили на продажу за 20 миллионов рублей на Avito. 

На торговой площадке указано, что объявление появилось сегодня в 14:05. 

«Колесо бесфундаментное, что облегчает его перевозку и установку в любое место и снижает затраты на подготовку площадки. Значительно упрощает получение разрешения на его размещение и не требуется согласование с Ростехнадзором. <…> Год выпуска — 2014, производитель — Красноярск», — сообщается потенциальному продавцу в объявлении.

«Давно висит. Несколько месяцев. <…> Но это [продаётся] маленькое колесо, 35 метров которое. <…> Есть ли покупатели? Нет, тишина», — рассказал корреспонденту НГС продавец Владимир, чей телефон размещён в объявлении.

Директор и соучредитель компании «Круг», которая управляет обоими аттракционами, Роман Казак пояснил корреспонденту НГС, что сегодня объявление на Avito обновилось в автоматическом режиме, поэтому у него появилась актуальная дата.

«На самом деле оно не выставлено на продажу, мы пока ещё размышляем. <…>. Объявление [о продаже] висит с завышенной ценой. Я и это продаю, которое у меня над головой (новое колесо обозрения. — Прим. ред.): 2 миллиона долларов — и пожалуйста! А это объявление, я думаю, мы скоро снимем. <…> Это, скорее, приманка: мы изготавливаем аттракционы, поэтому берём с этого заказа», — рассказал корреспонденту НГС Роман Казак.

В начале сентября НГС рассказал, что новое колесо обозрения открылось после технического обслуживания по регламенту, но может закрыться снова из-за настройки иллюминации. 

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    КОММЕНТАРИИ (24)

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    16 сен 2019 в 18:00

    когда нет новостей, можно всякий шлак с авито постить

    ага
    16 сен 2019 в 18:05

    Дайте два

    с богаткова
    16 сен 2019 в 17:58

    Во дворе около особняка в Плотниково установлю и разрешу всем бесплатно кататься.