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Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой

«Её давно хотели украсть»: источник поделился версией о спланированном похищении Натальи Устиновой

К исчезновению могут быть причастны партнёры по продаже биткоинов

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Девушка исчезла 6 сентября — до сих неизвестно, жива ли она

Фото: Александр Ощепков / пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшей Натальи Устиновой — 36-летняя сибирячка исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль.

Сейчас появилась новая версия её исчезновения.

«Её давно хотели украсть. Это [сделали] те, которые вместе с ней зарабатывали в интернете», — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ходом поисков.

Наталья Устинова занималась продажей биткоинов через интернет — об этом она сама рассказала водителю такси, который подвозил её утром в день пропажи. Также эта информация размещена у неё на страницах в социальных сетях. 

В региональном следственном управлении уточнили, что расследование уголовного дела из-за пропажи Натальи Устиновой сейчас продолжается.

«Следователи-криминалисты во взаимодействии с оперативными службами проводят мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Наталья Устинова 6 сентября оставила на парковке ТЦ свою серебристую «Мазду» и поехала смотреть другую машину на такси. Девушка не вернулась домой и пропала. В итоге следователи возбудили уголовное дело об её убийстве 9 сентября

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Гость
    16 сен 2019 в 17:07

    Тролли будьте прокляты!

    16 сен 2019 в 17:03

    А не пора ли руководству СК строго поставить на вид своим сотрудникам- почему информация о ходе расследования сливается в СМИ как через дырявое решето??? Чтобы преступники по-максимуму в курсе были???

    вот это разворот
    16 сен 2019 в 17:01

    Обыски у Бойко связаны с делом Устиновой?

    не удивлюсь