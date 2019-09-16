«Её давно хотели украсть»: источник поделился версией о спланированном похищении Натальи Устиновой

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшей Натальи Устиновой — 36-летняя сибирячка исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль.

Сейчас появилась новая версия её исчезновения.

«Её давно хотели украсть. Это [сделали] те, которые вместе с ней зарабатывали в интернете», — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ходом поисков.

Наталья Устинова занималась продажей биткоинов через интернет — об этом она сама рассказала водителю такси, который подвозил её утром в день пропажи. Также эта информация размещена у неё на страницах в социальных сетях.