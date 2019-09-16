«Её давно хотели украсть»: источник поделился версией о спланированном похищении Натальи Устиновой

Девушка исчезла 6 сентября — до сих неизвестно, жива ли она
Фото: Александр Ощепков / пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
В Новосибирске продолжаются поиски пропавшей Натальи Устиновой — 36-летняя сибирячка исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль.
Сейчас появилась новая версия её исчезновения.
«Её давно хотели украсть. Это [сделали] те, которые вместе с ней зарабатывали в интернете», — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ходом поисков.
Наталья Устинова занималась продажей биткоинов через интернет — об этом она сама рассказала водителю такси, который подвозил её утром в день пропажи. Также эта информация размещена у неё на страницах в социальных сетях.
В региональном следственном управлении уточнили, что расследование уголовного дела из-за пропажи Натальи Устиновой сейчас продолжается.
«Следователи-криминалисты во взаимодействии с оперативными службами проводят мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Наталья Устинова 6 сентября оставила на парковке ТЦ свою серебристую «Мазду» и поехала смотреть другую машину на такси. Девушка не вернулась домой и пропала. В итоге следователи возбудили уголовное дело об её убийстве 9 сентября.