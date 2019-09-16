Белому медведю Каю вручили жёлтую трубу от японских фанатов

«Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило 3 мая принимал гостей из Японии. Визит был организован при поддержке муниципального культурного центра "Сибирь-Хоккайдо" и Ассоциации дружбы "Саппоро-Новосибирск" в лице её президента Хасэгава Мана. <...> Гости из Японии приехали не с пустыми руками: они подарили нашим белым медведям трубу, на которой написали свои пожелания. Это очень трогательный жест. Медведи, безусловно, обрадуются новой игрушке», — сообщали весной в зоопарке.

Белому медведю Каю в Новосибирском зоопарке разрешили играть с жёлтой трубой, которую ему в мае привезли японские туристы.

До начала осени труба висела в зоопарке на одном из киосков, но теперь её отдали Каю.

Видео с трубой публиковала на своём YouTube-канале другая постоянная посетительница зоопарка Оксана Калинина. Ролик был снят в то время, пока труба висела на киоске.