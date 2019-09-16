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Белому медведю Каю вручили жёлтую трубу от японских фанатов

Трубу из Японии в Новосибирск японские туристы привезли ещё в мае

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Надписи, которые для белых медведей оставили туристы, уже почти стёрлись

Фото: Анна Новикова

Белому медведю Каю в Новосибирском зоопарке разрешили играть с жёлтой трубой, которую ему в мае привезли японские туристы.

На выходных развлекающийся Кай попал на фото постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.

«Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило 3 мая принимал гостей из Японии. Визит был организован при поддержке муниципального культурного центра "Сибирь-Хоккайдо" и Ассоциации дружбы "Саппоро-Новосибирск" в лице её президента Хасэгава Мана. <...> Гости из Японии приехали не с пустыми руками: они подарили нашим белым медведям трубу, на которой написали свои пожелания. Это очень трогательный жест. Медведи, безусловно, обрадуются новой игрушке», — сообщали весной в зоопарке.

До начала осени труба висела в зоопарке на одном из киосков, но теперь её отдали Каю.

Видео с трубой публиковала на своём YouTube-канале другая постоянная посетительница зоопарка Оксана Калинина. Ролик был снят в то время, пока труба висела на киоске.

Видео: Оксана Калинина

Трубу отдали Каю в начале сентября

Трубу отдали Каю в начале сентября

Такая же труба, рассказывает Оксана Калинина, есть и в Японии у медведицы Шилки, дочери Кая

Такая же труба, рассказывает Оксана Калинина, есть и в Японии у медведицы Шилки, дочери Кая

Всё лето труба висела на киоске в зоопарке

Всё лето труба висела на киоске в зоопарке

На трубе были написаны поздравления белым медвежатам, которые родились недавно в Новосибирском зоопарке

На трубе были написаны поздравления белым медвежатам, которые родились недавно в Новосибирском зоопарке

В начале лета в вольере с белыми медведями установили огромный маяк — внутри спрятали генератор льда.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    16 сен 2019 в 17:15

    Только что вернулся из Японии, и при посещении зоопарка, раздал животным подарки.