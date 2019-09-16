«Квартира не моя»: экс-глава управления по закупкам заявила, что шикарных апартаментов у неё нет

Снимки появились в середине февраля в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Эти же кадры в редакционный WhatsApp НГС прислал читатель. При этом он заявил, что эти фото — «из силовых структур», но от более подробных комментариев отказался.

Бывшая глава хозяйственного управления Новосибирской области Наталья Малиновская заявила, что у неё нет роскошных апартаментов. После задержания в феврале этого года в интернете распространяли снимки с дорогими интерьерами квартиры, которую приписывали Малиновской.

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное преследование Натальи Малиновской — бывшего директора казённого учреждения «Хозяйственное управление». Малиновскую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. НГС следил за происходящим в суде в режиме онлайн.

После суда Малиновская подтвердила, что в её квартире на самом деле происходили обыски, а шикарные апартаменты на фотографиях принадлежат не ей.

«Это, конечно, отвратительные вообще вещи, которые, конечно, меня очень оскорбили. Эта квартира абсолютно не моя, и поэтому сейчас все эти обсуждения этих ванн — ну, больше заняться, что ли, нечем, я не знаю, людям. То есть мы работали, обыск был на самом деле в квартире, <…> и тех фотографий почему-то не показали, а показали именно эти. Хотя при обыске фотографирование было запрещено», — заявила бывший директор «Хозяйственного управления».