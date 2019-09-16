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Названы самые дешёвые иномарки из салона — хватит и 500 тысяч

Около полумиллиона стоят бюджетные японские и французские авто

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Datsun on-DO стоит от 490 000 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

Самыми доступными автомобилями иностранных марок в Новосибирске являются японские Datsun on-DO и mi-DO, французские Renault Logan и Sandero, корейский Hyundai Solaris, выяснили специалисты агентства «Автостат» по результатам мониторинга рынка в 2019 году. 

Datsun on-DO с механической коробкой передач и в простом оснащении стоит 490 000 рублей, хэтчбек mi-DO — 555 000 рублей. 

«Две модели Renault — седан Logan и хэтчбек Sandero. Их цены за базовые комплектации составляют 577 000 рублей», — уточнили в пресс-службе агентства «Автостат».

Корейский седан Hyundai Solaris в базовой версии уже дороже — он стоит 746 000 рублей. Все указанные в топ-5 автомобили оснащены механической коробкой передач и двигателями объемом 1,6 литра, за исключением Solaris, у которого 1,4-литровый мотор. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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Datsun on-DOновые автоHyundaiRenault

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    16 сен 2019 в 18:46

    У меня бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска, и стоил то всего 36 млн $

    16 сен 2019 в 18:59

    Datsun... Иномарка... С двигателем ВАЗ-11186...
    Вопросов больше не имею..

    Гость
    16 сен 2019 в 19:13

    На машине за 500 тыс.даже ездить не буду. На таких нищие только ездят.