Названы самые дешёвые иномарки из салона — хватит и 500 тысяч

Самыми доступными автомобилями иностранных марок в Новосибирске являются японские Datsun on-DO и mi-DO, французские Renault Logan и Sandero, корейский Hyundai Solaris, выяснили специалисты агентства «Автостат» по результатам мониторинга рынка в 2019 году.

Datsun on-DO с механической коробкой передач и в простом оснащении стоит 490 000 рублей, хэтчбек mi-DO — 555 000 рублей.