Названы самые дешёвые иномарки из салона — хватит и 500 тысяч

Datsun on-DO стоит от
Фото: Ольга Бурлакова
Самыми доступными автомобилями иностранных марок в Новосибирске являются японские Datsun on-DO и mi-DO, французские Renault Logan и Sandero, корейский Hyundai Solaris, выяснили специалисты агентства «Автостат» по результатам мониторинга рынка в 2019 году.
Datsun on-DO с механической коробкой передач и в простом оснащении стоит 490 000 рублей, хэтчбек mi-DO —
«Две модели Renault — седан Logan и хэтчбек Sandero. Их цены за базовые комплектации составляют
Корейский седан Hyundai Solaris в базовой версии уже дороже — он стоит
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