Две новосибирские компании попали в рейтинг крупнейшего частного бизнеса России

S7 смогла подняться в рейтинге за счет роста выручки
Фото: Стас Соколов
Журнал «Форбс» опубликовал очередной рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. В этом списке оказалось только две компании, формально зарегистрированные в Новосибирской области.
Лидером рейтинга в этом году стала компания «Лукойл», выручка которой превысила 6 триллионов рублей. У ближайшего конкурента — «Сургутнефтегаза» — этот показатель составил 1,86 триллиона рублей. Напрямую с добычей и переработкой полезных ископаемых связаны семь из 10 крупнейших частных компаний России: также туда попали «Татнефть», «Новотек», «Евраз», НЛМК и «Норильский никель».
Остальные три предприятия из первой десятки связаны с торговлей: это крупнейшие розничные компании Х5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и др.), «Магнит» и «Мегаполис» (оптовая торговля табачными изделиями и алкоголем).
Компаниями в рейтинге, которые зарегистрированы в Новосибирской области, стали S7 Airlines и «Сибирский антрацит».
Оборот S7 в прошлом году составил, по данным Forbes, 145 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым рейтингом авиакомпания поднялась на пять позиций. В 2017 году выручка предприятия была около 118 миллиардов рублей.
«Сибирский антрацит» в прошлогоднем рейтинге отсутствовал, а сейчас занял 61-е место с оборотом 162 миллиарда рублей.
Ещё одной компанией с новосибирскими корнями оказался фармдистрибутор «Катрен». «Катрен» занял 37-ю строчку рейтинга с почти 243 миллиардами рублей оборота. Это практически столько же, сколько было у компании в 2017 году, однако тогда этот показатель позволил «Катрену» занять 31-е место в рейтинге.
Компания «Холидей», которая в течение нескольких последних лет находилась во второй сотне рейтинга, в этом году в него не попала. В прошлом году она занимала 176-е место.
Из компаний соседних регионов, которые хорошо знакомы новосибирцам, в рейтинг попали, например, «Мария Ра» и холдинг KDV.
KDV, которая выпускает продукцию под брендами «Яшкино», «Кириешки» и др., а также включает в себя сеть магазинов «Ярче!», заняла 77-е место с оборотом в 132 миллиарда рублей. «Мария Ра» оказалась на 130-м месте с годовым оборотом 80 миллиардов рублей. В прошлом году этот ритейлер занимал 110-е место почти с такой же выручкой.
В авиакомпании S7 Airlines в сентябре сменился руководитель. Пост генерального директора занял бывший командир эскадрильи Толмачёвского объединённого авиаотряда Вадим Клебанов.