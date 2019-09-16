Две новосибирские компании попали в рейтинг крупнейшего частного бизнеса России

Лидером рейтинга в этом году стала компания «Лукойл», выручка которой превысила 6 триллионов рублей. У ближайшего конкурента — «Сургутнефтегаза» — этот показатель составил 1,86 триллиона рублей. Напрямую с добычей и переработкой полезных ископаемых связаны семь из 10 крупнейших частных компаний России: также туда попали «Татнефть», «Новотек», «Евраз», НЛМК и «Норильский никель».

Журнал «Форбс» опубликовал очередной рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. В этом списке оказалось только две компании, формально зарегистрированные в Новосибирской области.

Остальные три предприятия из первой десятки связаны с торговлей: это крупнейшие розничные компании Х5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и др.), «Магнит» и «Мегаполис» (оптовая торговля табачными изделиями и алкоголем).



Компаниями в рейтинге, которые зарегистрированы в Новосибирской области, стали S7 Airlines и «Сибирский антрацит».

Оборот S7 в прошлом году составил, по данным Forbes, 145 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым рейтингом авиакомпания поднялась на пять позиций. В 2017 году выручка предприятия была около 118 миллиардов рублей.



«Сибирский антрацит» в прошлогоднем рейтинге отсутствовал, а сейчас занял 61-е место с оборотом 162 миллиарда рублей.