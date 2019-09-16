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Криминал

Суд закрыл дело бывшей начальницы областного управления по закупкам

Наталью Малиновскую оштрафовали на 40 тысяч рублей

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Наталья Малиновская должна заплатить судебный штраф

Фото: Александр Ощепков / НГС

Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное преследование Натальи Малиновской — бывшего директора регионального казённого учреждения «Хозяйственное управление», которое занимается закупками для правительства Новосибирской области.

Постановление о прекращении уголовного дела сегодня вынесла судья Алла Веселых. При этом экс-чиновница должна выплатить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Наталью Малиновскую обвиняли по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Как выяснили следователи, преступление она совершила при закупке запчастей для машин областного правительства.

«Был проведён госконтракт в рамках торгов по заранее сложившейся договорённости с некоей организацией "Патриот 154" на поставку запасных частей для нужд ГКУ "ХОЗУ" на сумму порядка полумиллиона рублей. В рамках данного контракта данные запчасти не были поставлены, соответственно, исполнен он фактически не был, но были подписаны все документы, свидетельствующие о фактическом его исполнении, и было произведено перечисление денежных средств в пользу данной организации. Согласно пояснениям самой Малиновской, данный контракт выступал, по сути, прикрытием иной сделки с целью получения каких-то других запчастей, <…> то есть не был он непосредственно направлен на хищение денежных средств, но тем не менее данная организация, с которой был заключён договор, определённую имущественную выгоду получила, а, соответственно, ХОЗУ — "Хозяйственное управление" при [областном] правительстве — не получило того имущества, которое должно было быть передано на баланс», — рассказывал ранее старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.

Вместе с Натальей Малиновской по уголовному делу проходят ещё пять человек. Постановления в отношении них судья сейчас ещё зачитывает. Ущерб по уголовному делу обвиняемые полностью выплатили.

НГС следит за происходящим в суде в режиме онлайн

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злоупотребление полномочиямиЦентральный районный суд

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 14:38

    И недорого.

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 14:44

    Понять, простить.. Не забудьте извиниться и выплатить компенсацию морального вреда.

    Фывап
    16 сен 2019 в 14:44

    Неплохо было бы тогда уточнить, что это за "другие запчасти".