Суд закрыл дело бывшей начальницы областного управления по закупкам

Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное преследование Натальи Малиновской — бывшего директора регионального казённого учреждения «Хозяйственное управление», которое занимается закупками для правительства Новосибирской области.

Постановление о прекращении уголовного дела сегодня вынесла судья Алла Веселых. При этом экс-чиновница должна выплатить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Наталью Малиновскую обвиняли по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Как выяснили следователи, преступление она совершила при закупке запчастей для машин областного правительства.

«Был проведён госконтракт в рамках торгов по заранее сложившейся договорённости с некоей организацией "Патриот 154" на поставку запасных частей для нужд ГКУ "ХОЗУ" на сумму порядка полумиллиона рублей. В рамках данного контракта данные запчасти не были поставлены, соответственно, исполнен он фактически не был, но были подписаны все документы, свидетельствующие о фактическом его исполнении, и было произведено перечисление денежных средств в пользу данной организации. Согласно пояснениям самой Малиновской, данный контракт выступал, по сути, прикрытием иной сделки с целью получения каких-то других запчастей, <…> то есть не был он непосредственно направлен на хищение денежных средств, но тем не менее данная организация, с которой был заключён договор, определённую имущественную выгоду получила, а, соответственно, ХОЗУ — "Хозяйственное управление" при [областном] правительстве — не получило того имущества, которое должно было быть передано на баланс», — рассказывал ранее старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.