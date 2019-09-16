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Осень

В Новосибирск идёт потепление до +24 градусов

С понедельника в городе началось настоящее бабье лето

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На этой неделе температура в городе поднимется до +24 градусов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — до конца недели в городе будет бабье лето.

«От бабьего лета это только комплимент, потому что всё-таки период достаточно небольшой, но тем не менее этот период можно назвать периодом бабьего лета», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

По данным синоптиков, тепло простоит около 4–5 дней.

«На фоне южного, юго-западного ветра в южные регионы Сибири ожидается поступление тёплого воздуха с районов Казахстана, в связи с чем температура продолжит повышаться <...> Основные атмосферные фронты проходят через Уральский регион, а юг Сибири и Новосибирская область в том числе располагаются в тёплом секторе циклона, который господствует над обширной территорией Урала. Поэтому осадки с грозами вероятны лишь локально», — отметила Анна Лапчик.

Завтра, 17 сентября, в Новосибирске будет около 10 градусов, днём около 22 градусов. В дневные часы ветер ожидается 7–12 м/с, во второй половине дня есть небольшая вероятность дождя.

18–19 сентября преимущественно без осадков, только в ночь на среду сохранится вероятность небольшого дождя. Температура ночью составит 10–13 градусов тепла, днем — 22–24 градуса.

Актуальную температуру воздуха с метеостанции на крыше редакции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

В начале сентября НГС рассказывал прогноз прогноз на месяц и сравнивал его с данными на пяти популярных сайтах с прогнозами погоды.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    elka
    16 сен 2019 в 14:20

    в эти выходные буду кабачки собирать последние на участке..))вымахали здоровые такие!по 35 40 сантиметров длинной!в обхваете по 10!и тяжелые..:))

    elka
    16 сен 2019 в 14:17

    Отличная погодка..:))сын с телкой обещал свезти на дачу!

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 14:17

    за компом работать тяжело в такую жару!когда уже переведут на 4 дневку..:((