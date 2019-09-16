В Новосибирск идёт потепление до +24 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — до конца недели в городе будет бабье лето.

«От бабьего лета это только комплимент, потому что всё-таки период достаточно небольшой, но тем не менее этот период можно назвать периодом бабьего лета», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

По данным синоптиков, тепло простоит около 4–5 дней.

«На фоне южного, юго-западного ветра в южные регионы Сибири ожидается поступление тёплого воздуха с районов Казахстана, в связи с чем температура продолжит повышаться <...> Основные атмосферные фронты проходят через Уральский регион, а юг Сибири и Новосибирская область в том числе располагаются в тёплом секторе циклона, который господствует над обширной территорией Урала. Поэтому осадки с грозами вероятны лишь локально», — отметила Анна Лапчик.