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Подросток на велосипеде попал под колёса «Тойоты» в Ленинском районе

13-летнего школьника увезли в больницу с сотрясением головного мозга

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Авария случилась в 11:05 на перекрёстке с улицей Янтарной

Фото: Владислав Савченков 

Сегодня утром, 16 сентября, «Тойота» сбила подростка на велосипеде в Ленинском районе Новосибирска.

«Водитель 1991 года рождения (28 лет. — Прим. ред.) двигался по улице Пермской, совершил наезд на велосипедиста, который двигался с одного двора в другой двор, пересекая проезжую часть», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате, по предварительным данным, 13-летний мальчик доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.

27 августа во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска седан сбил подростка на велосипеде.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    16 сен 2019 в 13:25

    школьник сам виноват!за детками лучше следите мамашки!

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    16 сен 2019 в 13:35

    Куда смотрела яжемать... Она должна была бежать за верёвку привязанную к велосипеду...

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 13:25

    в германии детей одних ваще не атпускают!