Подросток на велосипеде попал под колёса «Тойоты» в Ленинском районе

Сегодня утром, 16 сентября, «Тойота» сбила подростка на велосипеде в Ленинском районе Новосибирска.

«Водитель 1991 года рождения (28 лет. — Прим. ред.) двигался по улице Пермской, совершил наезд на велосипедиста, который двигался с одного двора в другой двор, пересекая проезжую часть», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате, по предварительным данным, 13-летний мальчик доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.