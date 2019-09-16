Нашествие клопов в Новосибирске: учёные объяснили поведение насекомых желанием спастись

Накануне жители разных районов Новосибирска заметили лесных клопов, которые облепили оконные стёкла, балконы и козырьки подоконников — учёные заявили, что насекомые спасались от дождя.

Как пояснили корреспонденту НГС в Институте систематики и экологии животных СО РАН, обычно в это время клопы уходят на зимовку.

«Клопы обычно по осени уходят на зимовку, как и божьи коровки. Видимо, они собирались куда-то. Но прошли дожди, и места зимовок затопило. Поэтому они и полезли наверх, спасаться. Как только всё просохнет, они опять уйдут в те места, где они зимуют. Просто затопило, и они спасались бегством», — рассказал корреспонденту НГС кандидат биологических наук ИСиЭЖ СО РАН Сергей Василенко.