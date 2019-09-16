Нашествие клопов в Новосибирске: учёные объяснили поведение насекомых желанием спастись

Клопы облепили окна на верхних этажах жилых домов из-за ливня
Фото: Мария Морсина / НГС
Накануне жители разных районов Новосибирска заметили лесных клопов, которые облепили оконные стёкла, балконы и козырьки подоконников — учёные заявили, что насекомые спасались от дождя.
Как пояснили корреспонденту НГС в Институте систематики и экологии животных СО РАН, обычно в это время клопы уходят на зимовку.
«Клопы обычно по осени уходят на зимовку, как и божьи коровки. Видимо, они собирались куда-то. Но прошли дожди, и места зимовок затопило. Поэтому они и полезли наверх, спасаться. Как только всё просохнет, они опять уйдут в те места, где они зимуют. Просто затопило, и они спасались бегством», — рассказал корреспонденту НГС кандидат биологических наук ИСиЭЖ СО РАН Сергей Василенко.
По его словам, клопов лучше не тревожить, если они не мешают. В «Областном центре дезинфекции» корреспонденту НГС сообщили, что увеличение количества заявок на уничтожение клопов не наблюдается.
«Они сами расползутся, как только станет тепло и сухо», — добавил Сергей Василенко.
В июле жителей Новосибирска атаковали мошки — тогда новосибирцы пытались спастись от кровососущих насекомых при помощи лосьонов и аэрозолей.