Рубрики
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 64.47
eur 71.53

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 64.47
eur 71.53

Все новости

Все новости
Осень

Нашествие клопов в Новосибирске: учёные объяснили поведение насекомых желанием спастись

По словам учёных, насекомые прятались в жилых многоэтажках от потопа

Поделиться

1 394
4 Обсудить

Клопы облепили окна на верхних этажах жилых домов из-за ливня

Фото: Мария Морсина / НГС

Накануне жители разных районов Новосибирска заметили лесных клопов, которые облепили оконные стёкла, балконы и козырьки подоконников — учёные заявили, что насекомые спасались от дождя.

Как пояснили корреспонденту НГС в Институте систематики и экологии животных СО РАН, обычно в это время клопы уходят на зимовку.

«Клопы обычно по осени уходят на зимовку, как и божьи коровки. Видимо, они собирались куда-то. Но прошли дожди, и места зимовок затопило. Поэтому они и полезли наверх, спасаться. Как только всё просохнет, они опять уйдут в те места, где они зимуют. Просто затопило, и они спасались бегством», — рассказал корреспонденту НГС кандидат биологических наук ИСиЭЖ СО РАН Сергей Василенко.

По словам ученых, клопы уйдут, как только земля в Новосибирске просохнет после дождя

По словам ученых, клопы уйдут, как только земля в Новосибирске просохнет после дождя

По его словам, клопов лучше не тревожить, если они не мешают. В «Областном центре дезинфекции» корреспонденту НГС сообщили, что увеличение количества заявок на уничтожение клопов не наблюдается.

«Они сами расползутся, как только станет тепло и сухо», — добавил Сергей Василенко.

В июле жителей Новосибирска атаковали мошки — тогда новосибирцы пытались спастись от кровососущих насекомых при помощи лосьонов и аэрозолей.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

насекомыеклопы

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 13:54

    нашествие тролей на нгс чем обьяняется?

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 13:51

    мы с сыном и его телкой пострадавшие от клопов!куда писать и обращаться..((

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 13:51

    Уже покусали эти клопы!